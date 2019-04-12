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12:29 (мск), источник: RNS

Минтруд заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе выступления на заседании коллегии Минтруда России.

Источник: РИА "Новости"
В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%
Максим Топилин
министр труда и социальной защиты РФ

Топилин отметил, что это самый высокий показатель с 2012 года.

Согласно данным ЦБ, прирост реальных зарплат россиян в 2018 году с исключением эффекта выполнения майских указов президента России Владимира Путина составил 4,6%.

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Речь идет об указе Путина от 2012 года, которым было предусмотрено планомерное повышение оплаты труда работникам бюджетных организаций в период 2012—2018 годов. Действие указа распространялось на учителей, врачей, социальных работников, работников культуры, преподавателей вузов, научных сотрудников.

Согласно указу, к 2018 году среднюю заработную плату врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников к 2018 должны были повысить до уровня 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Ранее Росстат сообщил, что реальные доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2%. Снижение реальных доходов россиян происходит уже пятый год подряд. В 2014 году реальные доходы снизились на 0,7%, в 2015 году — на 3,2%, в 2016 году — на 5,8%, в 2017 году — на 1,2%.

По данным Минэкономразвития, причинами снижения реальных доходов населения в 2018 году стали, в том числе падение доходов от банковских депозитов, рост налоговых выплат и платежей по ипотечным кредитам. По мнению министерства, эти негативные факторы сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения.

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