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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Инвесторы снова поверили в криптовалюту

Резкое повышение цены на биткоины в апреле повлияло на весь рынок криптовалюты, где начался ажиотаж, которого не было с 2017 года, сообщает NewsBtc.

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Источник: Reuters

В начале апреля биткоин собрал около тысячи долларов чуть более чем за час и достиг отметки в 5 тысяч долларов. Это спровоцировало спрос и на остальные криптовалюты.

Ethereum подорожал более чем на 7 процентов, Ripple — на 8 процентов, Bitcoin Cash — почти на 10 процентов. В результате на рынке активизировались инвесторы и трейдеры, объем торгов приблизился к максимальным отметкам.

Отмечается, что подобного ажиотажа не было на рынке с 2017 года, когда стоимость биткоина достигла 20 тысяч долларов, после чего началось резкое падение, которое заставило большую часть инвесторов уйти с рынка.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов, включая любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования. Предполагается, что порог может составить 600 тысяч рублей в год.

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