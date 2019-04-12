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16:03 (мск), источник: ТАСС

Джек Ма заступился за культуру сверхурочной работы

ТАСС, 12 апреля. /ТАСС/. Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

«Я уверен, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это благословение. В нашем мире все мечтают о хорошей жизни и уважении окружающих. Но как вы добьетесь желаемого успеха, если не станете вкладывать в свой труд больше сил, чем остальные люди?», — написал предприниматель в корпоративном аккаунте Alibaba в социальной сети Wechat.

Он также подчеркнул, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.

19 марта Государственное статистическое управление КНР обнаружило, что продолжительность рабочего дня жителей Пекина за последние десять лет увеличилась в среднем на один час в связи с усилением конкуренции на рынке труда.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей материкового Китая.

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