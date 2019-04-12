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19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из стран, в отношении которых Москва ввела санкции.

В ведомстве пояснили, что с 1 по 7 апреля на российско-белорусской границе были задержаны 66 грузовиков с яблоками и грушами, которые значились как фрукты белорусского происхождения, однако по опыту прошлых лет такая продукция заканчивалась еще зимой. Данкверт подчеркнул, что это, очевидно, «недостоверная сертификация». Он не исключил, что ограничения могут коснуться также клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

На следующий день после того, как Москва анонсировала запрет на ввоз груш и яблок, президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что республика может начать ремонтировать нефтепроводы, по которым Россия поставляет топливо за рубеж. Российский оператор магистральных нефтепроводов, «Транснефть», в ответ заявил, что соответствующая инфраструктура находится в удовлетворительном состоянии.

Россия запретила запретила ввозить яблоки и груши с территории Белоруссии
Во время загрузки произошла ошибка.
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