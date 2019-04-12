ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из стран, в отношении которых Москва ввела санкции.
В ведомстве пояснили, что с 1 по 7 апреля на
На следующий день после того, как Москва анонсировала запрет на ввоз груш и яблок, президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что республика может начать ремонтировать нефтепроводы, по которым Россия поставляет топливо за рубеж. Российский оператор магистральных нефтепроводов, «Транснефть», в ответ заявил, что соответствующая инфраструктура находится в удовлетворительном состоянии.