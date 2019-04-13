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01:43 (мск), источник: Газета.Ру

Цены на нефть пошли вверх на фоне кризиса в Ливии и санкций США

Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии предупредил о возможном прекращении добычи из-за военного обострения в стране. С рынка может уйти до 300 тыс. баррелей в сутки. С учетом снижения поставок из Венесуэлы и санкционных рисков для иранской нефти котировки в ближайшие недели могут уйти за $75−80. ОПЕК уже готовит план по сдерживанию цен.

Источник: Reuters

Каждый раз, когда цены на нефть стремительно растут, аналитики задумываются: как качнутся «качели» в этот раз и как быстро они полетят в обратном направлении. Однако пока быстрого спада котировок ничего не предвещает.

По данным на 22:00 мск 12 апреля, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне вырос в цене почти на процент с момента открытия — до $71,54. Положительную динамику нефть с переменным успехом демонстрирует уже почти три с половиной месяца, прибавив с начала года — после небольшого спада — почти 40%.

Баланс спроса и предложения уже сейчас начинает смещаться в сторону дефицита поставок, а мировые запасы сырья снижаются.
Антон Покатович
главный аналитик «БКС Премьер»

Это позволяет ожидать, что к лету на нефтяном рынке может сложиться полноценный дефицит предложения, полагает аналитик.

Ливийский фактор

Не исключено, что дефицит возникнет и раньше: глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла предупредил, что эскалация конфликта в стране может привести к полной остановке добычи нефти и газа. Может потребоваться эвакуация рабочих с крупнейших нефтяных месторождений страны, сказал он в интервью Financial Times (FT).

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Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, когда после свержения и убийства бывшего лидера страны Муамара Каддафи противоборствующие силы так и не смогли сформировать единое правительство. Ливия до сих пор разделена на несколько враждующих кланов, которые управляют разными частями страны. Периодически происходит эскалация конфликта между сторонами, в том числе близ зон нефтедобычи.

Так, в начале апреля глава национальной армии Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о наступлении на Триполи. Почти сразу же начались первые столкновения его армии с войсками Фаиза Сараджа — главы ливийского Правительства национального единства. Сарадж в ответ объявил о начале военной операции против Ливийской национальной армии.

В этот момент энергетическая сфера страны столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны, подчеркивает Мустафа Саналла.

Боюсь, что ситуация может быть намного хуже, чем в 2011 году из-за количества сил, которые сегодня принимают в ней участие.
Мустафа Саналла
глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC)

Саналла неоднократно подчеркивал, что важно сохранить независимость добычи от разных группировок.

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Эксперты уверены, что на этот раз эскалация конфликта в Ливии может нанести значительный ущерб стране и фактически уничтожить добычу нефти.

В прошлом году добыча нефти в Ливии составляла около 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), сейчас же в период военных действий данный показатель может быть снижен наполовину, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Поставки ливийской нефти в основном идут в Европу, в такие страны, как Италия, Франция, Германия, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

По его мнению, теоретически объем Ливии может покрыть Саудовская Аравия — одна из немногих стран, которая технологически может довольно быстро нарастить добычу.

Однако сам Эр-Рияд сейчас как никогда заинтересован в высоких ценах на нефть и ради этого даже перевыполняет план по снижению добычи в рамках ОПЕК+. По данным картеля, в марте добыча Саудовской Аравии снизилась на 324 тыс. б/с — до 9,8 млн б/с.

Санкции, свет, картельный сговор

Не все гладко и у Ирана. Страна, а с ней и все мировое сообщество с тревогой ждет мая, когда Вашингтон может ужесточить санкционное давление на Тегеран и ввести те самые ограничения на персидскую нефть, ожидание которых держало в напряжении рынок весь третий квартал прошлого года.

Напомним, что тогда от закупок иранской нефти отказались всего несколько не самых крупных покупателей, а ряд стран, включая Китай, Индию, Южную Корею, Японию, на 180 дней получили индульгенцию на закупки иранской нефти. Согласно последнему отчету ОПЕК, добыча нефти в Иране в марте составляла в среднем 2,7 млн б/с.

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Сколько именно «уберут» с рынка американские санкции, пока сложно сказать: неизвестно, как будут ужесточены ограничения и будут ли исключения на этот раз. В любом случае сейчас эта ситуация на рынке рассматривается как еще один фактор неопределенности.

Сюда же можно добавить Венесуэлу, где кризис — экономический, политический, гуманитарный, а с некоторых пор еще и энергетический — только усугубляется. По данным ОПЕК, только в марте добыча в стране упала на 289 тыс. б/с, до 0,73 млн б/ с. Напомним, в январе Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти, а сами США на время прекратили закупки углеводородов у Боливарианской республики.

Подливают масла в огонь и технические проблемы с отключением электричества в Венесуэле, что влияет не только на жизнь граждан, но и возможности по отгрузке нефти.

Кроме того, продолжает действовать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. В конце прошлого года страны ОПЕК и неОПЕК договорились суммарно сократить добычу на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), только страны ОПЕК в марте снизили добычу на 1,24 млн б/с (против обещанных 812 тысяч б/с), выполнив свои обязательства на 153%.
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Мировой спрос на нефть может быть увеличен еще на 10 млн б/с, причем более половины будет приходиться на Китай, отмечает Гайдар Гасанов. При этом предложение на рынке снижается, в связи с чем цены на нефть продолжат рост, и во втором полугодии мы можем уже наблюдать $75−79 за баррель, полагает эксперт.

Антон Покатович уверен, что фундаментальный базис и геополитика в перспективе ближайших недель будут способствовать формированию нефтяных цен в диапазоне $70−75.

Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК, картель уже с июля может начать наращивать добычу. Сильно завышенные нефтяные цены грозят новым витком спекуляции и спада на рынке, как это уже было несколько лет назад, и поэтому в долгосрочной перспективе «качели» с большой амплитудой не выгодны никому.

По данным одного из собеседников агентства, увеличивать добычу ОПЕК станет, если цены достигнут $85 за баррель, другой не исключает такого развития событий при $80 за баррель. Следующее заседание ОПЕК состоится 25 и 26 июня.

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