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07:38 (мск), источник: ТАСС

Силуанов заявил, что у России есть «план Б» на случай санкций против госбанков

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/ — Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов отметил, что у правительства и ЦБ есть инструменты поддержки всех клиентов госбанков.

Источник: Reuters

Иностранные инвесторы озабочены возможностью введения новых санкций в отношении России, в частности в банковском секторе, при этом оценивают экономику РФ как стабильную. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

У нас была встреча с инвесторами, они говорят, что российская экономика им понятна, все стабильно, никакой интриги, кроме санкций, нет. Спрашивали, что будет, если будут санкции, как правительство и Центральный банк будут реагировать, если пакет по банковским санкциям пройдет.
Антон Силуанов
министр финансов

По его словам, он заверил инвесторов в том, что у РФ есть «план Б» на случай введения таких санкций и, что у правительства и у Банка России есть инструменты поддержки всех клиентов госбанков. В частности, возможность полностью обеспечить им расчеты как в наличной, так и в безналичной формах, как в долларах, так и в национальной валюте, подчеркнул министр.

Риски глобальной рецессии

Риски наступления глобальной рецессии в перспективе очень велики, и России нужно выстроить оборону таким образом, чтобы противостоять подобным вызовам. отметил Силуанов.

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«Риски того, что будет рецессия дальнейшая глобальная, очень велики, — сказал он. — Поэтому нам, России, нужно идти на противотоке. Нам надо как можно скорее начинать реализовывать национальные проекты, как можно больше надо вводить мер по либерализации нашей экономики — валютное законодательство, отменять мешающие бизнесу правовые акты. Сейчас это наша повестка».

Первый вице-премьер подчеркнул, что инвесторы оценивают российскую экономику высоко, так как в РФ сложилась хорошая макроэкономическая база. «Точно так же нужно сделать нам в качестве ответа на все возможные ограничения. К изменению цен на энергоресурсы мы готовы — бюджет готов и резервы, и платежный баланс, — выстроили такую систему», — отметил он.

Силуанов указал, что у России есть два серьезных санкционных риска — введение ограничения на новый госдолг и необращение старого, а также рестрикции в отношении пяти государственных банков.

«Если они реализуются, нам будет неприятно. У нас есть остатки бюджетные, резервы накопились, Фонд национального благосостояния накопился, в случае понижения цен на нефть мы можем его задействовать. Если, конечно, иностранцы будут убегать из бумаг, будем подороже занимать, но я уверен, что найдем такие объемы на внутреннем рынке», — пояснил он.

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Первый вице-премьер напомнил, что финансовая «двадцатка» констатировала замедление мирового роста на 0,4 процентного пункта, до 3,3%. Причинами снижения, по его словам, стали как объективные, так и рукотворные факторы. К объективным Силуанов отнес то, что меры по стимулированию мировой экономики — такие как смягчение денежно-кредитной политики и бюджетной политики — перестали работать.

Рукотворными факторами, то есть последствиями конкретных решений, он назвал торговые войны, трансграничные ограничения, а также политическую нестабильность в целом ряде государств, в частности выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). «Российская делегация в своем выступлении сказала: “Давайте хотя бы с рукотворными факторами разберемся”. Объективно это надо решать в рамках структурных изменений в каждой стране», — сказал Силуанов.

Силуанов прибыл в Вашингтон для участия в ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка. В российскую делегацию также входят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заместители министра финансов Сергей Сторчак и Владимир Колычев, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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