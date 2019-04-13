Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить
Если раньше пользователи карт могли таким образом совершать платежи на сумму до 1 тыс. руб., то с сегодняшнего дня — на сумму до 3 тыс. руб.
Осенью 2018 года Visa сообщила, что Россия входит в тройку стран—лидеров по количеству бесконтактных платежей. По данным Сбербанка, на конец года в России было выпущено более 270 млн карт, и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом. Годом ранее этот показатель не превышал 1%.