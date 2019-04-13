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12:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Источник: AP 2019

Если раньше пользователи карт могли таким образом совершать платежи на сумму до 1 тыс. руб., то с сегодняшнего дня — на сумму до 3 тыс. руб.

Осенью 2018 года Visa сообщила, что Россия входит в тройку стран—лидеров по количеству бесконтактных платежей. По данным Сбербанка, на конец года в России было выпущено более 270 млн карт, и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом. Годом ранее этот показатель не превышал 1%.

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