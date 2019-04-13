ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Движение ключевой ставки вероятнее вниз, нежели вверх, при развитии ситуации в экономике РФ в соответствии с базовым прогнозом.
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Движение ключевой ставки вероятнее вниз, нежели вверх, при развитии ситуации в экономике РФ в соответствии с базовым прогнозом.
Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Если ситуация [в экономике] будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх. Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сказала Набиуллина и отметила, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора 26 апреля «будут рассмотрены все факторы, исходя из чего будет приниматься решение».