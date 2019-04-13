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22:15 (мск), источник: Известия

Набиуллина рассказала о минимизации эффектов от возможных санкций

ЦБ России ведет консервативную денежно-кредитную политику, чтобы минимизировать эффекты от возможных санкций. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече МВФ и Всемирного банка в субботу, 13 апреля.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, регулятор создает резервы и вводит макропруденциальные меры для сохранения стабильности в финансовой сфере.

«Они (санкции. — Ред.) могут измениться, и действительно бессмысленно гадать, в какую сторону — много разного рода законопроектов. Наша задача — сделать таким образом, чтобы такого рода внешние ограничения в наименьшей степени отразились на нашем финансовом рынке, на нашей экономике», — цитирует главу Банка России «РИА Новости».

Ранее 13 апреля в ЦБ допустили снижение базовой ставки в 2019 году. Однако когда именно это решение будет принято, Набиуллина не уточнила.

В марте ключевая ставка была сохранена на уровне 7,75%.

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