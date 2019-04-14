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19:19 (мск), источник: Ведомости

Кудрин посчитал невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций

План правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: Reuters

«Прошлый год оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», — цитирует его «РИА Новости». На то есть разные причины, добавил Кудрин: общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов. «Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», — констатировал он.

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План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявил, что план по увеличению инвестиций может быть выполнен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Кудрин также отметил, что Счетную палану «немножко беспокоит» запланированный Министерством финансов прирост заимствований на внутреннем рынке, поскольку он приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга. «Вместе с тем, я думаю, этот долг посилен. Просто его цена несколько увеличится», — отметил он.

Минфин планирует в текущем году чистое привлечение на внутреннем рынке на 1,5 трлн руб., а валовое — около 2,5 трлн руб., что почти в три раза выше прошлогоднего плана, который ведомству выполнить не удалось. Кудрин считает, что российским властям надо с осторожностью подходить к заимствованиям.

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