На Урале и в Сибири предложили провести «перепись» хвостохранилищ

«Хвостохранилища содержат в опасной концентрации мышьяк, сурьму, бериллий, множество других ядов. Из-за этого в некоторых промышленных регионах концентрация сурьмы или мышьяка в воздухе, пыли, испарениях превышает предельно допустимую концентрацию в разы», — рассказал «Известиям» главный специалист отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Смоленской области Виктор Турбинский.
Уточняется, что захоронения отходов горнорудной промышленности в изобилии содержат цветные металлы и другие ценные химические вещества. В связи с этим переработка их содержимого может быть коммерчески выгодной.
По словам директора по производству компании «Рециклинг» Константина Черного, в результате переработки отходов из хранилищ удается производить по 1 тыс. т меди в год.