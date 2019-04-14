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21:38 (мск), источник: Известия

На Урале и в Сибири предложили провести «перепись» хвостохранилищ

Ученые предложили составить полный реестр всех хвостохранилищ, в которых содержатся токсичные отходы горнорудной промышленности. В первую очередь «переписи» должны подвергнуться большие и наиболее опасные хранилища отходов на Урале и в Сибири, особенно в Кемеровской области.

Источник: РИА "Новости"

«Хвостохранилища содержат в опасной концентрации мышьяк, сурьму, бериллий, множество других ядов. Из-за этого в некоторых промышленных регионах концентрация сурьмы или мышьяка в воздухе, пыли, испарениях превышает предельно допустимую концентрацию в разы», — рассказал «Известиям» главный специалист отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Смоленской области Виктор Турбинский.

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Уточняется, что захоронения отходов горнорудной промышленности в изобилии содержат цветные металлы и другие ценные химические вещества. В связи с этим переработка их содержимого может быть коммерчески выгодной.

По словам директора по производству компании «Рециклинг» Константина Черного, в результате переработки отходов из хранилищ удается производить по 1 тыс. т меди в год.

Вячеслав Битаров обсудил с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским вопрос ликвидации хвостохранилищ
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18 мая 2016© Ньюстюб
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