Меры поддержки разработки нефтяных месторождений подготовят до конца года
Минэнерго подготовит меры господдержки разработки малых нефтяных месторождений до конца текущего года. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.
Минэнерго подготовит меры господдержки разработки малых нефтяных месторождений до конца текущего года. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.
По поручению правительства к концу года будет выработан оптимальный подход, после чего власти закрепят разработанные меры в правовом поле.
В ассоциации «АссоНефть» выступают за предоставление льгот независимым нефтегазодобывающим организациям (ННК) и поддержку разработки малых и средних месторождений. Организация уже направила в Минэнерго предложение о создании правовых предпосылок для применения в отрасли операторского договора с риском (РОД).
Данную идею поддерживает председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. Как рассказал он «Известиям», операторские договоры с риском будут способствовать освоению малых, истощенных месторождений, эксплуатации простаивающих скважин. Однако эксперты более скептичны в отношении РОД.
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