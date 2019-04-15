Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытая страна: какой была Россия 25 лет назад (много фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Врач назвал самые грязные предметы в доме
Жена Кокорина призналась, что знала о похождениях мужа
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Невозможно мило: Саша Савельева показала первые вещи сына
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о третьей беременности
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Екатерина Андреева нагло врала о своем возрасте
Знаменитости, простившие измены и сохранившие брак
Редкий выход: Рианна на свидании с женихом-миллиардером
Жена Игоря Николаева рассекретила диету Аллы Пугачевой
Исполнительница советских эротических ролей показала фото
Су-57 бомбит: истребитель РФ вернулся в Сирию
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
10Скончался Алексей Булдаков
01:03 (мск), источник: Известия

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Начало года отметилось ростом средств населения, размещенных на банковских счетах и депозитах в иностранной валюте. Такие выводы приводятся в мониторинге экономической ситуации Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

ЦБ: $ 64.5171   +0.12 € 72.8398   +0.18 ММВБ: $ 64.3500   -0.26 € 72.6975   -0.03
Источник: Известия

За два месяца валютные вклады увеличились на 4,6%, или $4,1 млрд. При этом объем средств на рублевых счетах снижался, а приток вкладов в начале года обеспечили именно депозиты в долларах и евро.

Совокупный объем вкладов в иностранной валюте в начале года достиг $92,5 млрд. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.

Таким образом, рост сбережений граждан был обеспечен за счет вложений в доллары и евро, указывается в мониторинге.

Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.

За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга. В итоге рублевый эквивалент вкладов в указанный период даже снизился на 0,8%.

Почему некоторые банки не убрали уличные табло с курсами валют
Во время загрузки произошла ошибка.
20 марта© Ньюстюб
 Соло на дебатах: зачем Петр Порошенко подискутировал сам с собой
Королева в восхищении: Алла Пугачева как факт истории России
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Задержан один из девяти заключенных, сбежавших из изолятора
На Урале и в Сибири проведут «перепись» хвостохранилищ
Американец за 50 лет создал «волшебный» сад (фото)
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне
Спорт
«Красно-белые ходоки повержены»: «Спартак» проиграл в Ростове Команда Олега Кононова уступила коллективу Валерия Карпина в матче 23-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
СМИ раскрыли, каким будет «Русский Prado» от марки УАЗ Ранее стало известно, что марка УАЗ планирует построить внедорожник на абсолютно новой платформе, который будет стоить около 1,5 миллиона рублей
Кино
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем» Звезда «Ворониных» рассказала о своей новой работе в кино и проблемах с востребованностью, отношениях с коллегами по цеху, боязни откровенных сцен, совместной работе с мужем и кинокарьере дочери
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини Среди них есть фотография, на которой Меган всего несколько часов от роду
Леди
Варнава, Семенович, Басков погуляли на дне рождения Навки Фигуристке исполнилось 44 года
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь