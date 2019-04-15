Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

За два месяца валютные вклады увеличились на 4,6%, или $4,1 млрд. При этом объем средств на рублевых счетах снижался, а приток вкладов в начале года обеспечили именно депозиты в долларах и евро.
Совокупный объем вкладов в иностранной валюте в начале года достиг $92,5 млрд. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Таким образом, рост сбережений граждан был обеспечен за счет вложений в доллары и евро, указывается в мониторинге.
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга. В итоге рублевый эквивалент вкладов в указанный период даже снизился на 0,8%.