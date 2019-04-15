Совет ЕС утвердил обновленную газовую директиву
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Совет ЕС в понедельник объявил, что утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую «Северный поток-2».
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Совет ЕС в понедельник объявил, что утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую «Северный поток-2».
Голосование прошло в совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Согласно процедуре принятия решений в ЕС, одобренный Европарламентом законопроект может утверждать любой из советов министров Евросоюза. Одобрение документа на заседании в Люксембурге прошло без обсуждения.
Как сообщалось, Европарламент проголосовал 4 апреля за обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 («Северный поток-2»), который должен протянуться из России в Германию.
Это конец эры монополии на европейском газовом рынке — монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана.
Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.
Среди главных требований — разделение
По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Белоруссию (около 20%) и Nord Stream 1 («Северный поток», 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное — на судах в виде СПГ.