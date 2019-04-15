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12:16 (мск), источник: Интерфакс

Совет ЕС утвердил обновленную газовую директиву

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Совет ЕС в понедельник объявил, что утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую «Северный поток-2».

Источник: Reuters

Голосование прошло в совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Согласно процедуре принятия решений в ЕС, одобренный Европарламентом законопроект может утверждать любой из советов министров Евросоюза. Одобрение документа на заседании в Люксембурге прошло без обсуждения.

Как сообщалось, Европарламент проголосовал 4 апреля за обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 («Северный поток-2»), который должен протянуться из России в Германию.

Это конец эры монополии на европейском газовом рынке — монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана.
Ежи Бузек
председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике
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Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Белоруссию (около 20%) и Nord Stream 1 («Северный поток», 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное — на судах в виде СПГ.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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