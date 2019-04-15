Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей

«Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд руб.», — уточнил представитель «Роскосмоса». С чем связано подорожание, в госкорпорации не пояснили.
В мае 2018 года на презентации проекта представитель «Роскосмоса» оценивал инвестиции в него в 299 млрд руб. за шесть-семь лет. К 2025 году планировалось создать в рамках проекта группировку из 288 спутников. Позднее в материалах программы «Цифровая экономика» уточнялось, что на создание системы в 2018—2021 годах понадобится 280 млрд руб. Их хотели привлечь из внебюджетных источников.
Президент России Владимир Путин одобрил создание федеральной целевой программы по развитию спутниковой системы «Сфера» в июле 2018 года. Проект призван обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда рассказывал, что развертывание системы планируется начать в 2022 году.