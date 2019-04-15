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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей

Представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в третьем квартале 2018 года была уточнена стоимость проекта глобальной спутниковой системы «Эфир». Теперь на нее планируется потратить 534 млрд руб. вместо озвученных ранее 300 млрд руб.

Источник: Reuters

«Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд руб.», — уточнил представитель «Роскосмоса». С чем связано подорожание, в госкорпорации не пояснили.

В мае 2018 года на презентации проекта представитель «Роскосмоса» оценивал инвестиции в него в 299 млрд руб. за шесть-семь лет. К 2025 году планировалось создать в рамках проекта группировку из 288 спутников. Позднее в материалах программы «Цифровая экономика» уточнялось, что на создание системы в 2018—2021 годах понадобится 280 млрд руб. Их хотели привлечь из внебюджетных источников.

Президент России Владимир Путин одобрил создание федеральной целевой программы по развитию спутниковой системы «Сфера» в июле 2018 года. Проект призван обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда рассказывал, что развертывание системы планируется начать в 2022 году.

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