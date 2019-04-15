Строительство «Северного потока — 2» продолжается, несмотря на поправки в директиву ЕС

Поправки, внесенные Советом Европейского союза в Газовую директиву, не меняют правовые рамки сооружения газопровода «Северный поток — 2». Реализация проекта продолжается по графику и при поддержке инвесторов, заявил в понедельник ТАСС Йенс Мюллер — официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства «Северного потока — 2».
«Реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством и при полной поддержке финансовых инвесторов», — сказал он.
Соглашение о внесении поправок в Газовую директиву не меняет правовые рамки строительства «Северного потока — 2.
Йенс МюллерОфициальный представитель Nord Stream 2 AG
«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению формальное принятие поправки в Газовую директиву Европейского союза», — продолжил официальный представитель компании. Он пояснил, что, «прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ и имплементирован в национальное право стран — членов в течение девяти месяцев».
«Мы продолжим наблюдать за процессом и дадим оценку новому законодательству и его имплементации в национальное право после его публикации», — сообщил Мюллер. В Nord Stream 2 AG исходят из того, что «Северный поток — 2» «внесет положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС, обеспечив дополнительный маршрут поставок для импорта дополнительных объемов природного газа». «Перспективы развития спроса на газ в Европе убедительно говорят в пользу этого проекта», — констатировал официальный представитель компании.
Как сообщила ранее в понедельник пресс-служба Совета ЕС, Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, «Северного потока — 2». Доработанная директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств сообщества.
Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока — 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.
Германия добилась значительного смягчения этих поправок: в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком — 2» это сама ФРГ.
По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде Газовая директива не позволит блокировать строительство «Северного потока — 2», но может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости.