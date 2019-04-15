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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Проблемы среднего класса стали угрозой для мировой экономики

Уровень жизни среднего класса в развитых странах годами снижается, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Источник: Reuters

Также сокращается число тех, кого можно отнести к среднему классу: 30 лет назад таких было 64 процента населения стран ОЭСР, теперь — 61 процент. В разных странах цифры отличаются. Так, в США к среднему классу относятся около 50 процентов населения, а в скандинавских странах — примерно 70 процентов.

К среднему классу относят домохозяйства с доходом от 75 до 200 процентов медианы доходов в стране.
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Например, в США это будет равно 23,4−62,4 тысячи долларов в год на человека. В 1985 году совокупный доход среднего класса в развитых странах вчетверо превышал доход самых богатых жителей, сейчас — менее чем в три раза, свидетельствуют данные ОЭСР. Отмечается, что доход рос значительно медленнее стоимости недвижимости, образования, здравоохранения и прочих товаров и услуг.

Так, аренда жилья в Берлине с 2012 года подорожала на 70 процентов, а в Мюнхене — на 43 процента, тогда как реальные доходы рядовых сотрудников в Германии выросли лишь на 8,4 процента. Цена квартиры площадью 60 квадратных метров в столице своей страны в 1980-х годах для семьи из среднего класса была равна ее шестилетнему доходу. В настоящее время нужен доход за десять лет.

В результате пятая часть домохозяйств из среднего класса тратит больше, чем зарабатывает. Им приходится брать больше кредитов, поэтому они стали считать свое положение менее устойчивым, что может угрожать экономическому росту.

По оценке ОЭСР, средний класс нетерпим к коррупции и верит в демократические институты, что благоприятно сказывается на экономике.

Ранее Высшая школа экономики и Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка подсчитали, что хотя средние доходы наиболее состоятельных россиян с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла. В 2018 году этим трем процентам принадлежало 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений. На 20 процентов самого бедного населения приходилось 6,4 и 3 процента соответственно.

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