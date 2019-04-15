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15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается.

Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм. Как писал «Ъ», на проведение экологической оценки маршрута уйдет 3−6 месяцев, после чего регулятор еще может рассматривать заявку неопределенное время. Дания — единственная страна, не давшая разрешения на прокладку «Северного потока-2», и теперь срок ввода проекта откладывается за пределы 2019 года.

Nord Stream 2, проектная компания газопровода «Северный поток-2», согласилась рассмотреть вариант прокладки трубы по новому, третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании южнее острова Борнхольм.

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Этого от Nord Stream 2 настойчиво потребовал датский регулятор 26 марта, и, по словам собеседников «Ъ» в отрасли, у компании фактически не было другого выбора. Это означает, что Nord Stream 2 еще как минимум полгода не получит разрешение Дании на прокладку газопровода, — датский регулятор уже заявил, что намерен принять решение после того, как рассмотрит все варианты.

Дания остается последней страной, которая пока так и не выдала разрешения на прокладку «Северного потока-2», в отличие от России, Финляндии, Швеции и Германии. Более того, в 2017 году в стране был принят специальный закон, который позволяет правительству запрещать прокладку газопроводов в территориальных водах страны по политическим причинам. После этого «Газпром», который изначально собирался проложить газопровод по тому же маршруту, что и первый «Северный поток» — в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм — подготовил и подал в регулятор вторую заявку на прокладку, на этот раз к северо-западу от Борнхольма вне пределов датских территориальных вод.

Этот последний маршрут расположен в исключительной экономической зоне Дании (то есть международных водах), поэтому запретить прокладку Копенгаген не может.

Обе эти заявки по-прежнему находятся у датского регулятора, который и не отклоняет их, и не одобряет.

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То, что датский регулятор попросил Nord Stream 2 рассмотреть третий вариант маршрута, означает, что газопровод, вероятнее всего, не будет введен в конце 2019 года, как планировал «Газпром». На экологическую экспертизу нужно 3−6 месяцев, после чего регулятор еще будет изучать ее результаты, на что уходит примерно три месяца. Причем в целом регулятор не связан никакими формальными сроками при предоставлении разрешения, поэтому отставание «Северного потока-2» от графика сейчас невозможно даже достоверно оценить.

Подобная ситуация на руку Украине, поскольку укрепляет ее позицию в будущих переговорах о продлении транзита российского газа через свою территорию.

Собеседники «Ъ» в отрасли полагают, что датские власти едва ли выдадут Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубы, пока транзитный контракт «Газпрома» и Украины не будет заключен.

Юрий Барсуков

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Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©РИА "Новости"
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