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20:29 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/ — Закон вступит в силу с 1 октября.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий размещать гостиницы в жилых помещениях, который вступает в силу с 1 октября 2019 года. Документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в поправках, устанавливаемых законом.

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Закон был принят Госдумой в третьем чтении 6 марта. Предполагалось, что он вступит в силу сразу после опубликования. Однако 13 марта верхняя палата парламента отклонила закон. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила тогда, что сенаторы поддерживают концепцию закона, но предлагают перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создания переходного периода для бизнеса.

Для урегулирования возникших разногласий была сформирована согласительная комиссия. Депутаты Госдумы предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля, но в СФ ответили отказом, предложив компромиссную дату — 1 октября, которая в итоге и была поддержана на очередном заседании комиссии. На это решение повлияла позиция туристических регионов, которые обратили внимание парламентариев на то, что места в хостелах на отпускной период уже забронированы.

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