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22:51 (мск), источник: ТАСС

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в 2018 году почти в два раза увеличили экспорт нефти и довели его до 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило в понедельник Информационное управление при Министерстве энергетики США.

Источник: AP 2019

«В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки», — говорится в опубликованном документе ведомства. В Минэнерго отмечают, что в прошлом году США экспортировали черное золото в 42 страны и территории по всему миру.

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При этом «в течение года направления экспорта существенно менялись, поскольку экспорт американской нефти в Китай упал» до 228 тыс. баррелей в сутки, а поставки в такие страны, как занимающая первое место в списке крупнейших импортеров американского черного золота Канада (378 тыс. баррелей в сутки, или 19% от экспорта) и Республика Корея (236 тыс. баррелей нефти в сутки, второе место), возросли. Крупнейшим регионом-импортером американской нефти стала Азия.

В ведомстве подчеркнули, что рост экспорта напрямую связан с тем, что объем добычи нефти в США в прошлом году достиг 10,96 млн баррелей в сутки. Он вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и побил рекорд, установленный в 1970 году.

Падение экспорта нефти в Китай

В первой половине 2018 года США экспортировали в Китай 376 тыс. баррелей нефти в сутки, что сделало КНР «крупнейшим импортером за этот период». «Однако в августе, сентябре и октябре 2018 года Соединенные Штаты не экспортировали нефть в Китай. Экспорт нефти из США в Китай возобновился в последние два месяца года, но в гораздо меньших объемах. В среднем Соединенные Штаты экспортировали 83 тыс. баррелей нефти в сутки в Китай во второй половине 2018 года», — говорится в документе.

При этом в целом экспорт американской нефти во второй половине года (2,2 млн баррелей в сутки) был выше, чем в первой половине (1,8 млн баррелей в сутки).

ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. Десять стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки — до 17,937 млн баррелей в сутки. Россия, в частности, должна снизить суточную добычу на 228 тыс. баррелей.

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