Трубы гнут под Украину
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2».
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2».
Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал. Транзит может составить в 2020 году около 68 млрд кубометров, даже если будут введены обе нитки «Турецкого потока». Но, по оценкам аналитиков, «Газпром» при этом попытается минимизировать срок нового контракта с Киевом.
Согласие Nord Stream 2 AG (проектная компания газопровода «Северный поток-2») подать новую заявку датскому регулятору на прокладку трубы в Балтийском море грозит задержкой строительства на неопределенное время. Теперь «Газпром» вынужден будет вести переговоры с Украиной о транзите в 2020 году весьма существенных объемов газа — в разы больше, чем называвшиеся главой монополии Алексеем Миллером ровно год назад 10−15 млрд кубометров в год.
Датский регулятор в конце марта предложил Nord Stream 2 альтернативный маршрут прокладки газопровода — в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море южнее острова Борнхольм. При этом Копенгаген заявил, что не будет рассматривать поданные ранее две другие заявки Nord Stream 2 — на прокладку в территориальных водах южнее Борнхольма и в экономической зоне севернее острова, — пока проектная компания не изучит южный маршрут.
Дания остается единственной страной, которая не дала разрешения на прокладку «Северного потока-2» через свою территорию. Россия, Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы.
Говорить о том, что «Северный поток-2» не будет построен к 1 января 2020 года, еще рано, полагает Данила Бочкарев из института «Восток-Запад»: «Думаю, об этом можно будет сказать, если Дания не даст разрешения к началу осени».
Но даже при нарушении сроков ввода «Северного потока-2» «Газпром» сохраняет свои обязательства по поставке газа в Европу. При этом сценарии существенно снизить транзит через Украину (87 млрд кубометров в 2018 году) у «Газпрома» не получится даже с учетом запуска второй нитки «Турецкого потока». По оценке Марии Беловой из Vygon Consulting, при условии запуска двух ниток «Турецкого потока» на 32 млрд кубометров, загрузки Трансбалканского газопровода в реверсном режиме и при сохранении объемов поставок российского газа в Европу на уровне 2018 года потребность в украинском транзите составит 68 млрд кубометров. Однако даже если «Газпром» успеет построить «Северный поток-2» к 2020 году, он будет загружен только наполовину
Наш аргумент заключается в том, что «Северный поток-2» не заработает вовремя <...> Я оптимистичен в отношении того, что мы заставим русских танцевать танго.
По мнению Данилы Бочкарева, Дания затягивает выдачу разрешений для «Северного потока-2», чтобы усилить позицию Украины на предстоящих переговорах с «Газпромом» по транзиту. Данила Бочкарев полагает при этом, что Дания в конечном итоге даст разрешение: «В противном случае Копенгаген столкнется с резким ухудшением отношений с Москвой и Берлином, едва ли Дания будет так рисковать ради проекта, который не имеет к ней прямого отношения».
Татьяна Дятел, Юрий Барсуков