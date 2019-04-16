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14:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Трубы гнут под Украину

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал. Транзит может составить в 2020 году около 68 млрд кубометров, даже если будут введены обе нитки «Турецкого потока». Но, по оценкам аналитиков, «Газпром» при этом попытается минимизировать срок нового контракта с Киевом.

Согласие Nord Stream 2 AG (проектная компания газопровода «Северный поток-2») подать новую заявку датскому регулятору на прокладку трубы в Балтийском море грозит задержкой строительства на неопределенное время. Теперь «Газпром» вынужден будет вести переговоры с Украиной о транзите в 2020 году весьма существенных объемов газа — в разы больше, чем называвшиеся главой монополии Алексеем Миллером ровно год назад 10−15 млрд кубометров в год.

Датский регулятор в конце марта предложил Nord Stream 2 альтернативный маршрут прокладки газопровода — в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море южнее острова Борнхольм. При этом Копенгаген заявил, что не будет рассматривать поданные ранее две другие заявки Nord Stream 2 — на прокладку в территориальных водах южнее Борнхольма и в экономической зоне севернее острова, — пока проектная компания не изучит южный маршрут.

В Nord Stream 2 15 апреля подчеркнули, что эти действия регулятора «можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта».

Дания остается единственной страной, которая не дала разрешения на прокладку «Северного потока-2» через свою территорию. Россия, Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы.

Говорить о том, что «Северный поток-2» не будет построен к 1 января 2020 года, еще рано, полагает Данила Бочкарев из института «Восток-Запад»: «Думаю, об этом можно будет сказать, если Дания не даст разрешения к началу осени».

Впрочем, учитывая, что на подготовку экологической оценки и проведение общественных слушаний по первой заявке Nord Stream 2 понадобилось восемь месяцев (а минимально возможный срок, по словам собеседников «Ъ», — три месяца), завершение строительства «Северного потока-2» к 1 января 2020 года, как планировалось, выглядит крайне проблематично.
Инфографика
Зависимость стран Европы от российского газа

Но даже при нарушении сроков ввода «Северного потока-2» «Газпром» сохраняет свои обязательства по поставке газа в Европу. При этом сценарии существенно снизить транзит через Украину (87 млрд кубометров в 2018 году) у «Газпрома» не получится даже с учетом запуска второй нитки «Турецкого потока». По оценке Марии Беловой из Vygon Consulting, при условии запуска двух ниток «Турецкого потока» на 32 млрд кубометров, загрузки Трансбалканского газопровода в реверсном режиме и при сохранении объемов поставок российского газа в Европу на уровне 2018 года потребность в украинском транзите составит 68 млрд кубометров. Однако даже если «Газпром» успеет построить «Северный поток-2» к 2020 году, он будет загружен только наполовину из-за неполной готовности внутриевропейской газотранспортной системы (газопровода Eugal) — в таком случае транзит через Украину может сократиться вдвое, примерно до 45 млрд кубометров. При этом эксперт считает, что, хотя Украина и Еврокомиссия настаивают на заключении контракта на десять лет, «Газпром» имеет шансы сократить срок контракта до пяти лет, закрепив в нем постепенное снижение объемов прокачки. За это время можно будет решить вопросы доведения всех объемов газа до конечных потребителей и сохранить возможность продолжения диалога на случай дальнейшего роста спроса на российский газ в Европе, полагает Мария Белова.

Наш аргумент заключается в том, что «Северный поток-2» не заработает вовремя <...> Я оптимистичен в отношении того, что мы заставим русских танцевать танго.
Клаус-Дитер Борхардт
замглавы директората ЕК по энергетике, о переговорах по продлению транзита газа через Украину, 11 апреля

По мнению Данилы Бочкарева, Дания затягивает выдачу разрешений для «Северного потока-2», чтобы усилить позицию Украины на предстоящих переговорах с «Газпромом» по транзиту. Данила Бочкарев полагает при этом, что Дания в конечном итоге даст разрешение: «В противном случае Копенгаген столкнется с резким ухудшением отношений с Москвой и Берлином, едва ли Дания будет так рисковать ради проекта, который не имеет к ней прямого отношения».

Татьяна Дятел, Юрий Барсуков

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