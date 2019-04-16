В скорости и в радости
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург.
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург.
Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР. С просьбой поддержать проектирование железной дороги к главе государства обратились гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Они ожидают от ВСМ утроения пассажиропотока между городами и «дополнительной динамики развития». Однако эксперты и источники «Ъ» сомневаются в эффективности проекта.
Как стало известно «Ъ», Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования ВСМ Москва—Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. Положительная резолюция стоит на письме с соответствующим предложением от врио губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова.
ВСМ предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией РФ, а также «полностью отвечает требованиям майского указа президента».
Целевые показатели проекта предусматривают рост пассажиропотока втрое, до 33 млн человек, и сокращение времени в пути до двух часов, что придаст «дополнительную динамику развитию экономики Петербурга и городских агломераций». Обоснование инвестиций было подготовлено еще в 2009 году и получило положительное заключение Главгосэкспертизы.
В ОАО РЖД отказались от комментариев. В Минтрансе «Ъ» не ответили. Представитель
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Но в 1998 году проект был заморожен, от него остались долги и котлован рядом с Московским вокзалом в Петербурге (там сейчас стоит ТРЦ «Галерея»). Вместо ВСМ провели реконструкцию Октябрьской железной дороги и запустили «Сапсаны». Попытка реинкарнации ВСМ была предпринята в 2006 году: ОАО РЖД и «Трансмашхолдинг» создали АО «Скоростные магистрали». В 2011 году компании представили проект стоимостью 696 млрд руб. с запуском сначала в 2017 году, потом в 2018 году.
Но в итоге вместо этого началось активное обсуждение ВСМ Москва—Казань как части высокоскоростного коридора «Евразия» от Берлина до Пекина. Первым участком магистрали должен был стать маршрут Железнодорожный—Гороховец (Москва—Нижний Новгород) с вводом в 2024 году. Минтрансу, Минпромторгу и ОАО РЖД поручили до 1 марта определиться с технологическим партнером. Но неожиданно ситуация радикально изменилась: возобладала позиция первого
Президент потребовал снова рассмотреть вариант ВСМ Москва—Петербург как более надежный с точки зрения экономики (см. «Ъ» от 29 марта). Теперь вопрос выглядит решенным. Однако, как уверяют источники «Ъ», финансовой модели проекта еще нет, равно как и реальных оценок пассажиропотока. Непонятно, какой класс пассажиров учитывается в приведенных расчетах: «Сапсан», уже курсирующий на этом направлении, принадлежит к премиальному классу, и вряд ли ВСМ будет дешевле. Один из собеседников «Ъ» отмечает неизбежность в такой ситуации внутренней конкуренции между проектами. Другой источник «Ъ» полагает, что они могут быть объединены: технически «Сапсаны» способны ездить по ВСМ. Заново придется вести и переговоры с потенциальными партнерами. На ВСМ Москва—Казань претендовали китайцы и немцы, выпуск поездов предполагалось поручить СП «Синары» либо с Siemens («Уральские локомотивы»), либо с китайской CRRC.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров разделяет сомнения источников «Ъ»: несмотря на платежеспособный спрос на направлении Москва—Петербург, экономическая эффективность строительства ВСМ «вызывает очень большие вопросы». Рекордный объем перевозок на «Сапсане» — 20,8 тыс. человек в сутки (достигнут 30 апреля 2018 года), а среднесуточный — около 15 тыс. человек в сутки (5,5 млн человек в 2018 году, что на 7% больше, чем в 2017 году), отмечает эксперт.
Для адекватных сроков окупаемости ВСМ минимальная цена на билет должна быть в 2,5−3 раза выше, чем сейчас на «Сапсан».
Даже с учетом оптимистичных прогнозов роста спроса и отсутствия резкого расширения предложения
Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина; Андрей Цедрик, Санкт-Петербург