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04:01 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: России не хватает почти три миллиона рабочих мест

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Если работодатели в России найдут сотрудников на все открытые вакансии, то число безработных все равно останется на уровне 2,78 миллиона человек, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

Исследование ссылается на данные Росстата, согласно которым, на данный момент 3,67 миллиона человек трудоспособного населения РФ не имеют работы (методология Международной организации труда). При этом предприятиям регионов требуется только 967,8 тысячи работников.

Самая сильная нехватка рабочих мест наблюдается в Дагестане — 188 тысяч, и в Краснодарском крае — 109,4 тысячи.

Также в первую десятку входят Чечня (82,3 тысячи), Челябинская область (81,8 тысячи), Свердловская область (80,9 тысячи), Иркутская область (73,7 тысячи), Новосибирская область и Алтайский край (по 73,3 тысячи), Ростовская область (72,6 тысячи) и Башкирия (72 тысячи).

Тем не менее, аналитики отмечают, что в пяти регионах количество открытых вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных.

Наиболее чувствительный дефицит сотрудников испытывают Москва и Санкт-Петербург — 57,8 и 19,1 тысячи человек соответственно.

«В остальных трех регионах незакрытые потребности предприятий гораздо скромнее. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах вакансий больше, чем соискателей, на 1,4 и 1,2 тысячи соответственно. В Магаданской области на 300 вакансий больше, чем соискателей», — говорится в исследовании.

По данным Роструда, в феврале зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения были 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

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