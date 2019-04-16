Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В Москве уходивший от погони водитель каршеринга убил человека
Что вам даст всего один дополнительный час сна
Семчев сбросил около 50 кг и хочет сделать подтяжку
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
Как Иван Ургант воспитывает дочек
Врач из клиники лечения бесплодия оказался отцом 49 детей
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Лимонова взбесила непристойность пожилой Пугачевой
Генерал и экс-директор ФСБ умер сегодня
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
Российского путешественника нашли мертвым и прикованным к дереву
Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
8 мест, где нельзя фотографировать, но люди все равно это делают
Тайные продажи жилья вошли в моду в Москве
Фоторепортажи
16Умер режиссер Георгий Данелия
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
16:43 (мск), источник: Forbes

Воссоздать из пепла. Сколько французские миллиардеры пожертвуют на восстановление Нотр-Дама

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам-де-Пари будет восстановлен после разрушительного пожара. Сбор средств уже начат. Французские участники списка Forbes не остались в стороне.

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

Семья французского миллиардера Бернара Арно пожертвует €200 млн на восстановление собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара. Об этом говорится в заявлении его компании LVMH, которое цитирует агентство Reuters.

«Семья Арно и LMVH хотели бы выразить свою солидарность в это время национальной трагедии и окажут помощь в восстановлении этого необычайного собора, который является символом Франции, ее наследия и единства», — говорится в заявлении.

Бернар Арно — четвертый в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние журнал при составлении рейтинга в 2019 году оценил в $76 млрд.

«Грустно видеть, как горит часть нас». Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Еще €100 млн на реставрацию собора выделили миллиардер Франсуа Пино и его сын Франсуа-Анри Пино. Семья владеет компанией Kering, которой принадлежит в том числе бренд Gucci.

«Эта трагедия поразила людей по всей Франции и за ее пределами, всех, кто ценит духовные ценности, — цитирует заявление Пино Bloomberg. — Столкнувшись лицом к лицу с трагедией, каждый хочет вернуть жизнь в этот драгоценный камень нашего наследия как можно скорее».

Семья Пино в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes расположилась на 30-м месте с состоянием $29,7 млрд.

Мэрия Парижа выделит на восстановление достопримечательности €50 млн, сообщает телеканал BFM.TV. Еще €10 млн добавят из бюджета региона Иль-де-Франс.

На трагедию также отреагировал британский миллиардер Ричард Брэнсон (№ 478, $4,1 млрд). «Очень грустно видеть пожар в Нотр-Даме, одной из величайших достопримечательностей мира. Надеюсь, все, кто сейчас в Париже, позаботятся друг о друге», — написал он в Twitter. О том, будет ли он жертвовать средства на восстановление собора, Брэнсон ничего не сказал.

Президент США Дональд Трамп (№ 715, $3,1 млрд) также прокомментировал пожар: «Так ужасно наблюдать за огнем в Нотр-Даме в Париже. Боже, храни народ Франции!», — написал миллиардер в Twitter.

6
фотографий
6
фотографий
Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
 Самые перспективные россияне моложе 30 лет. Рейтинг Forbes
Сергей Галицкий об уходе из бизнеса, «отжатом» «Магните» и Мамаеве
Обрушение Нотр-Дам-де-Пари предотвратили в последний момент
Собор Парижской Богоматери до и после пожара (фотогалерея)
Путин раскритиковал работу российской космической отрасли
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом
Аэропорт Петрозаводска переименовали из-за «потусторонних сил»
Лось привел полицию к украденной машине
Спорт
Нокаут на льду: Овечкин избил Свечникова Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым в матче плей-офф НХЛ и отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, однако "Вашингтон" был разбит "Каролиной" (0:5)
Hi-Tech
Ржавое наследие: как выглядит забытый всеми советский химкомбинат Постапокалипсис сегодня.
Авто
Первый минивэн Lexus оказался апгрейдом Toyota Alphard В Lexus не стали тратить силы на разработку собственного бизнес-шаттла и впервые вышли на рынок минивэнов с переделанной Toyota Alphard — автомобиль получил индекс LM
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Дети
Саша Савельева показала, как выглядит после родов Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь