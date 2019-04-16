Воссоздать из пепла. Сколько французские миллиардеры пожертвуют на восстановление Нотр-Дама

Семья французского миллиардера Бернара Арно пожертвует €200 млн на восстановление собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара. Об этом говорится в заявлении его компании LVMH, которое цитирует агентство Reuters.
«Семья Арно и LMVH хотели бы выразить свою солидарность в это время национальной трагедии и окажут помощь в восстановлении этого необычайного собора, который является символом Франции, ее наследия и единства», — говорится в заявлении.
Бернар Арно — четвертый в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние журнал при составлении рейтинга в 2019 году оценил в $76 млрд.
«Грустно видеть, как горит часть нас». Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Еще €100 млн на реставрацию собора выделили миллиардер Франсуа Пино и его сын Франсуа-Анри Пино. Семья владеет компанией Kering, которой принадлежит в том числе бренд Gucci.
«Эта трагедия поразила людей по всей Франции и за ее пределами, всех, кто ценит духовные ценности, — цитирует заявление Пино Bloomberg. — Столкнувшись лицом к лицу с трагедией, каждый хочет вернуть жизнь в этот драгоценный камень нашего наследия как можно скорее».
Семья Пино в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes расположилась на 30-м месте с состоянием $29,7 млрд.
Мэрия Парижа выделит на восстановление достопримечательности €50 млн, сообщает телеканал BFM.TV. Еще €10 млн добавят из бюджета региона Иль-де-Франс.
На трагедию также отреагировал британский миллиардер Ричард Брэнсон (№ 478, $4,1 млрд). «Очень грустно видеть пожар в Нотр-Даме, одной из величайших достопримечательностей мира. Надеюсь, все, кто сейчас в Париже, позаботятся друг о друге», — написал он в Twitter. О том, будет ли он жертвовать средства на восстановление собора, Брэнсон ничего не сказал.
Президент США Дональд Трамп (№ 715, $3,1 млрд) также прокомментировал пожар: «Так ужасно наблюдать за огнем в Нотр-Даме в Париже. Боже, храни народ Франции!», — написал миллиардер в Twitter.