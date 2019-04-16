Песков: Путин действительно одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва —
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва —
Повышение скорости сообщения между Москвой и
Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора
Письмо Путину воспринимается как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорит участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. По словам федерального чиновника,
В марте премьер Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ до Нижнего Новгорода. Однако президент его не поддержал и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани, сообщали в конце марта РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников «Ведомостей», Путин не сформировал окончательного мнения по этому вопросу и поручил своему помощнику по экономике Андрею Белоусову еще раз оценить проект.