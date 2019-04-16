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13:28 (мск), источник: Ведомости

Песков: Путин действительно одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, подтвердил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

Повышение скорости сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом приведет «к ускорению циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам», отметил он. Песков добавил, что по ВСМ Москва — Казань решение еще не принято.

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Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости».

ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое — с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме к президенту.

Письмо Путину воспринимается как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорит участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. По словам федерального чиновника, ВСМ Москва—Казань уйдет с повестки дня.

В марте премьер Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ до Нижнего Новгорода. Однако президент его не поддержал и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани, сообщали в конце марта РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников «Ведомостей», Путин не сформировал окончательного мнения по этому вопросу и поручил своему помощнику по экономике Андрею Белоусову еще раз оценить проект.

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