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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать ракетно-космическую отрасль

Российская ракетно-космическая отрасль нуждается в глубокой модернизации, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности России. «Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Источник: РИА "Новости"

Основы госполитики в космической отрасли нуждаются в актуализации, считает президент.

Прежде всего, нужно актуализировать основы госполитики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций.
Владимир Путин

Напомним, «Роскосмос» еще в 2018 году разработал обновленный проект «Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу». По словам источников «Ъ», документ был подготовлен по поручению Владимира Путина от 28 июля 2018 года, которое он дал после встречи с руководством госкорпорации.

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