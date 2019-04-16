Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать ракетно-космическую отрасль
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Основы госполитики в космической отрасли нуждаются в актуализации, считает президент.
Прежде всего, нужно актуализировать основы госполитики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций.
Напомним, «Роскосмос» еще в 2018 году разработал обновленный проект «Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу». По словам источников «Ъ», документ был подготовлен по поручению Владимира Путина от 28 июля 2018 года, которое он дал после встречи с руководством госкорпорации.
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