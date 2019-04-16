«Аэрофлот» пересаживается на российское
Авиакомпания может купить еще 35 самолетов МС-21.
Авиакомпания может купить еще 35 самолетов МС-21.
«Аэрофлот», стартовый эксплуатант перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21, увеличит заказ на машины с 50 до 85 единиц, заявил курирующий авиапром
Авиакомпания «Аэрофлот» закупит у ПАО «Корпорация “Иркут”» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) дополнительно 35 самолетов МС-21, доведя их число в своем парке до 85 машин. Об этом заявил курирующий авиапром
На данный момент самолет МС-21 еще не запущен в серию, «Иркут» ведет испытания опытных самолетов. Окончание сертификационных испытаний и первые поставки, по словам господина Борисова, запланированы на начало 2021 года, ранее производитель планировал вывести перспективный самолет в серию в начале 2020 года, но сроки сдвинулись.
Как рассказывал «Ъ», осенью прошлого года американские и японские поставщики отказались поставлять для самолета композитные материалы, используемые в создании инновационного «черного крыла», улучшающего летные характеристики самолета и увеличивающие ширину его салона по сравнению с конкурирующими машинами производства Boeing и Airbus. В России сегодня не производятся материалы, которые могли бы с ходу заменить поставляемые для МС-21 композиты.
При этом прогнозировать длительность проведения ОКР и внедрения новых материалов сегодня невозможно — по словам источников «Ъ» в отрасли, они могут растянуться до 2025 года.
В «Аэрофлоте» не предоставили оперативный комментарий о переговорах по новой серии МС-21. Авиакомпания заключила контракт на получение первой партии из 50 самолетов в лизинг в феврале 2018 года. Лизингодателем выступит «Авиакапитал-Сервис», дочерняя структура «Ростеха». Договор рассчитан на 12 лет с возможностью продления.
Сумма лизинговых платежей и резервов на техобслуживание крупнейшего авиаперевозчика в России составит $5,2 млрд. Таким образом, один самолет обойдется «Аэрофлоту» в $104 млн.
В августе 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь говорил, что каталожная цена МС-21 составит $96,1 млн, что на 15−20% ниже, чем у одноклассников производства Boeing и Airbus.
Даже без учета дополнительной серии в 35 машин по завершении поставок «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом нового российского среднемагистрального самолета. По словам Юрия Борисова, сегодня законтрактовано 175 самолетов данного типа, и все они авансированы заказчиками. «Аэрофлот» также является крупнейшим эксплуатантом ближнемагистрального самолета Superjet 100, в парке перевозчика сегодня, по данным официального сайта, 50 судов.
Герман Костринский