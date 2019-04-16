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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» пересаживается на российское

Авиакомпания может купить еще 35 самолетов МС-21.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Аэрофлот», стартовый эксплуатант перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21, увеличит заказ на машины с 50 до 85 единиц, заявил курирующий авиапром вице-премьер Юрий Борисов. Сейчас российские лизинговые компании уже заказали 175 машин, после подписания контракта с «Аэрофлотом» их число дойдет до 210 бортов. При этом в год корпорация «Иркут» должна выпускать около 70 самолетов МС-21. В ОАК ранее заявляли, что каталожная цена самолета составит $96,1 млн. В «Аэрофлоте» не смогли оперативно прокомментировать информацию о переговорах.

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Авиакомпания «Аэрофлот» закупит у ПАО «Корпорация “Иркут”» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) дополнительно 35 самолетов МС-21, доведя их число в своем парке до 85 машин. Об этом заявил курирующий авиапром вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга в Белом доме. По его словам, к контрактации дополнительных 35 самолетов сейчас «ведется подготовка».

На данный момент самолет МС-21 еще не запущен в серию, «Иркут» ведет испытания опытных самолетов. Окончание сертификационных испытаний и первые поставки, по словам господина Борисова, запланированы на начало 2021 года, ранее производитель планировал вывести перспективный самолет в серию в начале 2020 года, но сроки сдвинулись.

Как рассказывал «Ъ», осенью прошлого года американские и японские поставщики отказались поставлять для самолета композитные материалы, используемые в создании инновационного «черного крыла», улучшающего летные характеристики самолета и увеличивающие ширину его салона по сравнению с конкурирующими машинами производства Boeing и Airbus. В России сегодня не производятся материалы, которые могли бы с ходу заменить поставляемые для МС-21 композиты.

По словам собеседников «Ъ», запасы на складе производителя позволят создать еще около шести самолетов, остальным придется ждать разработки, внедрения и сертификации российских материалов.

При этом прогнозировать длительность проведения ОКР и внедрения новых материалов сегодня невозможно — по словам источников «Ъ» в отрасли, они могут растянуться до 2025 года.

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В «Аэрофлоте» не предоставили оперативный комментарий о переговорах по новой серии МС-21. Авиакомпания заключила контракт на получение первой партии из 50 самолетов в лизинг в феврале 2018 года. Лизингодателем выступит «Авиакапитал-Сервис», дочерняя структура «Ростеха». Договор рассчитан на 12 лет с возможностью продления.

Сумма лизинговых платежей и резервов на техобслуживание крупнейшего авиаперевозчика в России составит $5,2 млрд. Таким образом, один самолет обойдется «Аэрофлоту» в $104 млн.

В августе 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь говорил, что каталожная цена МС-21 составит $96,1 млн, что на 15−20% ниже, чем у одноклассников производства Boeing и Airbus.

Даже без учета дополнительной серии в 35 машин по завершении поставок «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом нового российского среднемагистрального самолета. По словам Юрия Борисова, сегодня законтрактовано 175 самолетов данного типа, и все они авансированы заказчиками. «Аэрофлот» также является крупнейшим эксплуатантом ближнемагистрального самолета Superjet 100, в парке перевозчика сегодня, по данным официального сайта, 50 судов.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме эксплуатант подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов Superjet в 2019—2026 годах. Контракт станет крупнейшим за историю российского авиапрома.

Герман Костринский

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