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17:19 (мск), источник: Daily Storm

Путин раскритиковал работу российской космической отрасли

Сроки запусков ракет срываются без оснований, заявил президент.

Источник: РИА "Новости"

Российскую ракетно-космическую отрасль необходимо глубоко модернизировать, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в отрасли нужна новая модель менеджмента. Глава государства отметил, что сейчас в ракетной отрасли часто происходят срывы сроков пусков ракет, также связанные с необоснованными заложенными бюджетами.

Закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного обоснования, в итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы?
Владимир Путин
президент России (цитата по ТАСС)

Он добавил, что реорганизацию «Роскосмоса» пора заканчивать и приступать к работе на результат.

Президент призвал «Роскосмос», правительство и другие заинтересованные ведомства «не топтаться на месте». «По экспертным оценкам, объем мирового рынка услуг, связанных с космосом, сегодня составляет порядка 183 миллиардов долларов США в год и он в ближайшие годы и десятилетия будет только увеличиваться», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что российской космической отрасли необходимо проявить себя на этом рынке.
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У России есть богатый опыт разработки, производства и эксплуатации космической техники, а также реализации полетов и проведения научных работ на орбите, напомнил Путин. При этом он добавил, что расслабляться нельзя, необходимо этот опыт постоянно обогащать и наращивать.

Глава государства указал, что, по его мнению, отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной съемки Земли, сбора метеоданных является менее качественной и надежной, чем зарубежные аналоги. Для решения этой проблемы необходимо «сформировать амбициозные, но сугубо реалистичные планы и цели, увязать стратегические задачи развития с возможностями предприятий и конструкторских бюро», считает президент.

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — заключил Путин.

12 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал приказ, которым утверждается создание Роскосмосбанка.
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Все ценные бумаги новой структуры принадлежат госкорпорации, а сам банк будет выполнять функции казначейства для ракетно-космической отрасли РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила, что при реконструкции стендов головного испытательного центра ракетных двигателей «Роскосмоса» могло быть похищено около одного миллиарда рублей. Ведомство пришло к такому выводу после проверки исполнения контракта между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) и подрядчиком, в качестве которого выступала строительная организация «Москапстрой». Согласно материалам проверки, суть схемы заключалась в выводе выделенных на реконструкцию стендовой базы средств на счета компаний, созданных незадолго до получения денег и имеющих в штате от одного до трех человек, а также в последующем обналичивании через других контрагентов.

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