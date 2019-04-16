Путин раскритиковал работу российской космической отрасли
Сроки запусков ракет срываются без оснований, заявил президент.
Сроки запусков ракет срываются без оснований, заявил президент.
Российскую
Закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного обоснования, в итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы?
Он добавил, что реорганизацию «Роскосмоса» пора заканчивать и приступать к работе на результат.
Президент призвал «Роскосмос», правительство и другие заинтересованные ведомства «не топтаться на месте». «По экспертным оценкам, объем мирового рынка услуг, связанных с космосом, сегодня составляет порядка 183 миллиардов долларов США в год и он в ближайшие годы и десятилетия будет только увеличиваться», — подчеркнул глава государства.
У России есть богатый опыт разработки, производства и эксплуатации космической техники, а также реализации полетов и проведения научных работ на орбите, напомнил Путин. При этом он добавил, что расслабляться нельзя, необходимо этот опыт постоянно обогащать и наращивать.
Глава государства указал, что, по его мнению, отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной съемки Земли, сбора метеоданных является менее качественной и надежной, чем зарубежные аналоги. Для решения этой проблемы необходимо «сформировать амбициозные, но сугубо реалистичные планы и цели, увязать стратегические задачи развития с возможностями предприятий и конструкторских бюро», считает президент.
«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать
Все ценные бумаги новой структуры принадлежат госкорпорации, а сам банк будет выполнять функции казначейства для
Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила, что при реконструкции стендов головного испытательного центра ракетных двигателей «Роскосмоса» могло быть похищено около одного миллиарда рублей. Ведомство пришло к такому выводу после проверки исполнения контракта между