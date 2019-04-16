Reuters: экспорт нефти из Ирана в апреле упал до минимума в 2019 году

По их данным, объем экспортных поставок нефти из Ирана в апреле в среднем составляет менее 1 млн баррелей в сутки. Это ниже среднего показателя экспорта иранской нефти в марте, который составлял 1,1 млн баррелей в сутки.
Снижение объемов экспорта иранской нефти может свидетельствовать о том, что иностранные потребители начали сокращать ее закупки в ожидании дальнейшего ужесточения ограничительных мер США в мае, полагает агентство.
Reuters отмечает, что ежедневные объемы экспорта иранской нефти могут увеличиться к концу апреля, однако полагает, что наблюдающаяся сейчас тенденция говорит о том, что Вашингтон движется в направлении своей цели — добиться сокращения поставок нефти из Ирана до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки с мая.