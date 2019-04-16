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22:11 (мск), источник: ТАСС

Reuters: экспорт нефти из Ирана в апреле упал до минимума в 2019 году

ТАСС, 16 апреля. Экспорт иранской нефти в апреле упал до самого низкого уровня в 2019 году. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon и других аналитических фирм.

Источник: AP 2019

По их данным, объем экспортных поставок нефти из Ирана в апреле в среднем составляет менее 1 млн баррелей в сутки. Это ниже среднего показателя экспорта иранской нефти в марте, который составлял 1,1 млн баррелей в сутки.

Снижение объемов экспорта иранской нефти может свидетельствовать о том, что иностранные потребители начали сокращать ее закупки в ожидании дальнейшего ужесточения ограничительных мер США в мае, полагает агентство.

Reuters отмечает, что ежедневные объемы экспорта иранской нефти могут увеличиться к концу апреля, однако полагает, что наблюдающаяся сейчас тенденция говорит о том, что Вашингтон движется в направлении своей цели — добиться сокращения поставок нефти из Ирана до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки с мая.

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