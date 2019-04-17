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03:52 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

КАРАКАС, 17 апреля. /ТАСС/. Доллар США за день подорожал на 23% по отношению к венесуэльскому боливару. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные Центрального банка южноамериканской страны.

ЦБ: $ 64.2422   -0.00 € 72.6515   -0.05 ММВБ: $ 64.1200   -0.14 € 72.3500   -0.28
Источник: AFP 2019

Установленный им официальный обменный курс в настоящее время равен 4,1 тыс. боливаров за доллар, что почти на 800 боливаров больше, чем в понедельник.

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров — около 4,3 доллара по новому курсу.

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. В марте этого года инфляция в стране, по оценке парламента, составила 1,62 млн процентов в годовом выражении.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост цен в Венесуэле в 2019 году и в 2020 году составит 10 млн процентов.

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