Продажи шуб сократились на 10%
В I квартале 2019 года было реализовано более 284 тыс. меховых изделий, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали RNS в Федеральной налоговой службе (ФНС).
В I квартале 2019 года было реализовано более 284 тыс. меховых изделий, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали RNS в Федеральной налоговой службе (ФНС).
«За I квартал 2019 года реализовано более 284 тыс. меховых изделий, что на 29,9 тыс. меньше объема реализованных изделий в I квартале 2018 года (-9,5%)», — говорится в сообщении.
Как пояснила RNS гендиректор Fashion Consulting Group Анна
«Падение сопоставимых показателей может объясняться совокупностью факторов.
«Наконец, на молодое поколение довольно сильно действуют маркетинговые кампании по защите животных и отказа от натуральных мехов», — сказала она.