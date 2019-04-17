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08:11 (мск), источник: RNS

Продажи шуб сократились на 10%

В I квартале 2019 года было реализовано более 284 тыс. меховых изделий, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали RNS в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Источник: РИА "Новости"

«За I квартал 2019 года реализовано более 284 тыс. меховых изделий, что на 29,9 тыс. меньше объема реализованных изделий в I квартале 2018 года (-9,5%)», — говорится в сообщении.

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Как пояснила RNS гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, снижение спроса на меховые изделия может быть связано в том числе со снижением индекса потребительской уверенности.

«Падение сопоставимых показателей может объясняться совокупностью факторов. Во-первых, продажи шуб напрямую связаны с погодой. Теплый январь и февраль неизбежно приводят к снижению продаж. Во-вторых, в этом квартале зафиксировано снижение индекса потребительской уверенности — люди не ожидают роста доходов в течение 2019 года и поэтому откладывают дорогие покупки до “лучших времен”», — сказала она.

Лебсак-Клейманс добавила, что также на спрос влияют рекламные кампании по защите животных и отказа от приобретения одежды из натурального меха.

«Наконец, на молодое поколение довольно сильно действуют маркетинговые кампании по защите животных и отказа от натуральных мехов», — сказала она.

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