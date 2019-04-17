Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому в Гааге
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
23-летняя британка пережила инсульт при разминке шеи
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Красавец-сын Натальи Водяновой восхитил соцсети (фото)
Светлана Бондарчук рассказала о здоровье «особенной» дочери
Громкий эфир: Пугачева оскорбила второго мужа перед всей страной
Страшная смерть: жертва отомстила насильнику
Самые красивые порнозвёзды в обычной жизни (вы удивитесь)
Джигурда назвал имена геев российского шоу-бизнеса
Муравьева, Пугачева и другие звезды 65+ с интересными соцсетями
Бондарчук, Зара, Подольская на премии «Самые стильные 2019»
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Москве возведут 40-этажный дом по реновации
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
10:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Только 4 региона из 85 выполнили майские указы по зарплатам бюджетников

К такому выводу пришли в Росстате, Минтруд утверждает, что достигнуты 99% целевых показателей.

Источник: Reuters

Зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина достигают целевых показателей только в четырех регионах России — Владимирская, Ленинградская, Пензенская области, а также Бурятия. В остальных субъектах РФ указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание проанализировало показатели «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» в регионах России по итогам 2018 года, которые принимаются в расчет показателей по зарплатам врачей, учителей, сотрудников детских садов. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий.

Наихудшими оказались показатели зарплат воспитателей детских садов — 83,6% от средних зарплат, а также социальных работников — 87,4%.
Новость
Рост зарплат сопровождается сокращением населения

В то же время в Минтруде говорят, что показатели майских указов достигнуты по 1012 категориям из 1020, мониторинг которых ведет ведомство. Причем в министерстве отдельно упомянули регионы, где фактические зарплаты бюджетников превысили целевые показатели: Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская области, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ. Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно призывал чиновников добиваться не формальных, а практических результатов выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

В частности, на заседании Госсовета в Ялте в ноябре 2018 года глава государства говорил, что зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а реальными деньгами.

«Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра? Вот что важно… Чтобы ситуация в стране менялась и люди стали жить лучше, нужно не формулировки красивые и гладкие писать на бумажке, а доводить изменения до каждого человека», — подчеркнул президент.

Читайте также

Обнародован рецепт майдана в России от Глобального государства
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Климкин обвинил Россию в «показном цинизме»
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового класса
Спорт
Криштиану — новая жертва «Аякса» Величайший игрок современности покинул Лигу чемпионов
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Новый Hyundai: скорее всего, такой будет новая «Крета» Фанаты марки Hyundai, вы готовы увидеть новое поколение кроссовера Creta? По всей вероятности, корейские дизайнеры заготовили настоящую революцию!
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дети
Влад Топалов умилил сеть новым фото с 4-месячным сыном Фанаты считают певца отличным отцом
Леди
Лиза Пескова сходила в ресторан с братом Пользователи сети отметили красоту 21-летней девушки.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь