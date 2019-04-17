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19:26 (мск), источник: Inc.Russia

В США апокалипсис ретейла: в 2019 году закрылось больше магазинов, чем за весь 2018-й

К этому моменту 5,9 тыс. магазинов в Америке заявили о закрытии.

Источник: РИА "Новости"

Это больше общего количества закрытых торговых точек за весь 2018 год — 5,8 тыс. На фоне развития электронной коммерции эксперты предсказывают закрытие более 75 тыс. магазинов к 2026 году.

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Закрываются не только магазины одежды и гипермаркеты, но и аптеки. Фармацевтический ретейлер Fred’s закрыл 150 торговых точек на прошлой неделе. Бренды одежды Charlotte Russe, Abercrombie & Fitch и второй крупнейший ретейлер Family Dollar в США уже закрыли более 1,1 тыс. офлайн-магазинов. Ранее о сокращении торговых точек заявляли Victoria’s Secret, JCPenney, и Gap. Обувной дискаунтер Payless закрыл все 2,5 тыс. своих магазинов, пишет Business Insider.

В апрельском отчете финансового холдинга UBS сообщили, что с 2019 по 2026 год в США закроются 75 тыс. магазинов.

Аналитики UBS прогнозируют, что через семь лет количество магазинов одежды сократится на 70% (21 тыс.). Ожидается, что к 2026 году электронная коммерция составит четверть от общего объема розничных продаж.

Ранее Inc. рассказывал, как онлайн-магазины разоряют торговые центры в США и Великобритании. Главной угрозой для торговых центров были и остаются онлайн-магазины. Успех онлайн-ретейлера Amazon затруднил привлечение покупателей в традиционные розничные магазины и вынудил компании изменить свои стратегии продаж.

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