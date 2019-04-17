В США апокалипсис ретейла: в 2019 году закрылось больше магазинов, чем за весь 2018-й
К этому моменту 5,9 тыс. магазинов в Америке заявили о закрытии.
К этому моменту 5,9 тыс. магазинов в Америке заявили о закрытии.
Это больше общего количества закрытых торговых точек за весь 2018 год — 5,8 тыс. На фоне развития электронной коммерции эксперты предсказывают закрытие более 75 тыс. магазинов к 2026 году.
Закрываются не только магазины одежды и гипермаркеты, но и аптеки. Фармацевтический ретейлер Fred’s закрыл 150 торговых точек на прошлой неделе. Бренды одежды Charlotte Russe, Abercrombie & Fitch и второй крупнейший ретейлер Family Dollar в США уже закрыли более 1,1 тыс.
В апрельском отчете финансового холдинга UBS сообщили, что с 2019 по 2026 год в США закроются 75 тыс. магазинов.
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