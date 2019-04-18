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06:47 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей

Насколько сложно найти район с дешевым электричеством.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сын Романа Абрамовича не будет выращивать овощи на Дальнем Востоке из-за отсутствия там необходимых объемов электричества и газа. Кроме того, модернизация существующей энергетической структуры может обойтись слишком дорого. Компания Green House, принадлежащая Аркадию Абрамовичу, собиралась выращивать на Дальнем Востоке помидоры, огурцы и сладкий перец премиального качества, а потом экспортировать овощи в Китай.

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Изначально Дальний Восток выбрали из-за низкой стоимости электроэнергии. Но найти подходящий район с дешевым электричеством не так просто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Не повсеместно на Дальнем Востоке есть доступ к дешевой электроэнергии. Там очень сильно разнятся условия работы в разных районах: есть энергоизбыточные пространства, а есть, например, крупные ГЭС в Восточной Сибири. Мы в принципе экспортируем электроэнергию в Китай, и цены на нее не столь значительны, но там нет возможности построить эти агрохолдинги. В других районах, где есть инфраструктура, уже нет избыточных мощностей, а та, что есть, довольно дорогая».

Агрокомплекс должен был состоять из теплиц площадью 300 г, а также из помещений для рассады и сопутствующих служб. Но если раньше при строительстве тепличных комплексов можно было рассчитывать на государственные субсидии размером до 20% капитальных затрат, то с этого года такую поддержку отменили. Другая проблема — высокие пошлины на импорт в Китае.

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Но, как отмечает генеральный директор компании Go China Сергей Седов, качественные овощи нашли бы в стране своего потребителя: «Китайские граждане понимают, что в их продукции примешиваются не всегда полезные химические элементы. Они считают, что в России все натуральное и намного лучшее, поэтому спрос на нашу продукцию колоссален. В Пекине, в Шанхае и в других крупных городах можно найти, например, наше российское мороженое, свинину, говядину. Поэтому идея была отличной, и это бы нашло своего покупателя в Китае. Китайцы тем не менее активно защищают своих производителей, свой рынок, и поэтому попасть туда непросто, но возможно.

Сын Романа Абрамовича занимается теплицами уже три года. Его первый агрокомплекс площадью 25 г находится в Белгородской области. Сейчас он производит около 20 тыс. тонн овощей.

Юлия Грицай

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