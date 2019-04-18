Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
Насколько сложно найти район с дешевым электричеством.
Насколько сложно найти район с дешевым электричеством.
Сын Романа Абрамовича не будет выращивать овощи на Дальнем Востоке
Изначально Дальний Восток выбрали
Агрокомплекс должен был состоять из теплиц площадью 300 г, а также из помещений для рассады и сопутствующих служб. Но если раньше при строительстве тепличных комплексов можно было рассчитывать на государственные субсидии размером до 20% капитальных затрат, то с этого года такую поддержку отменили. Другая проблема — высокие пошлины на импорт в Китае.
Но, как отмечает генеральный директор компании Go China Сергей Седов, качественные овощи нашли бы в стране своего потребителя: «Китайские граждане понимают, что в их продукции примешиваются не всегда полезные химические элементы. Они считают, что в России все натуральное и намного лучшее, поэтому спрос на нашу продукцию колоссален. В Пекине, в Шанхае и в других крупных городах можно найти, например, наше российское мороженое, свинину, говядину. Поэтому идея была отличной, и это бы нашло своего покупателя в Китае. Китайцы тем не менее активно защищают своих производителей, свой рынок, и поэтому попасть туда непросто, но возможно.
Сын Романа Абрамовича занимается теплицами уже три года. Его первый агрокомплекс площадью 25 г находится в Белгородской области. Сейчас он производит около 20 тыс. тонн овощей.
Юлия Грицай