Голодный расчет: средняя зарплата через шесть лет достигнет 63,4 тыс. рублей
Для достойной жизни россиянам нужно больше — 66 тысяч.
Для достойной жизни россиянам нужно больше — 66 тысяч.
Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тыс. рублей. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза
Номинально или реально
Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. К уровню 2018 года, по подсчетам «Известий», она вырастет на 46% (в прошлом году показатель был на уровне 43,4 тыс. рублей).
Хоть в номинальном выражении ежегодный рост размера оплаты труда и будет колебаться в диапазоне 5,8−6,8%, в реальном всё будет не настолько радужно. Темпы повышения составят 1,1−2,7% в год, говорится в обновленном макропрогнозе министерства, с которым ознакомились «Известия». В 2019-м ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.
Даже через шесть лет номинальная зарплата в стране будет оставаться ниже, чем необходимо гражданам. Ранее россияне заявили, что для достойной жизни им в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей. А трети российских семей не хватает денег на обувь, отмечал Росстат, который находится в ведении Минэкономразвития.
Среднемесячная номинальная зарплата исчисляется на основании показателей до удержания НДФЛ, включая премии, бонусы и компенсации, объяснила руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. Она добавила, что размер оплаты труда формируется под воздействием различных факторов, таких как соотношение спроса и предложения, конкуренция на кадровом рынке и размер налоговых обязательств.
В целом Минэкономразвития ожидает благоприятной ситуации на рынке труда. Благодаря повышению пенсионного возраста, численность рабочей силы увеличится с 76,2 млн человек в 2018 году до 76,8 млн в 2024-м. При этом безработица не вырастет, а, наоборот, сократится: с 4,8% в прошлом году до 4,5% через шесть лет.
Рост зарплат по мнению Минэкономразвития будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствие с увеличением прожиточного минимума, а также за счет роста производительности труда. Последний фактор будет влиять на размер оплаты труда за счет повышения квалификации работников.
Прибавка на успех
В
Эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева рассказала «Известиям», что драйвером роста оплаты труда в ближайшие годы станут сферы информационных технологий, логистики и перевозок, а также финансовая отрасль. По ее оценке, при благоприятной экономической ситуации и отсутствии внешних негативных факторов рост зарплат к 2024 году относительно 2018 года составит 30%. Она добавила, что зарплата не растет или вовсе сокращается в химическом и промышленном производствах, сфере услуг и туризма.
Драйверами роста оплаты труда действительно будут сферы
При этом Сергей Денисенко подчеркнул: среднемесячная зарплата по России — это «средняя температура по больнице». Она очень отдаленно приближена к реальному положению дел на рынке труда.
— Надо рассматривать хотя бы отдельные регионы, а еще правильнее брать отдельные сферы в конкретных городах и областях и выводить средние числа. Тогда картина станет больше приближена к реальности, — заявил он.
Одним из самых высоких рост зарплат в России был в 2018 году — увеличение составило 6,8%. Это было связано с выполнением майских указов президента об индексации выплат бюджетникам. Однако реальные доходы населения всё равно сократились — на 0,2%. Финансовые власти объяснили такую динамику тем, что уменьшилась другая прибыль россиян, не связанная с зарплатой. Например, доход от сдачи в аренду жилья, начисленные проценты по вкладам от банков, различные подработки помимо основной деятельности.
В этом году Минэкономразвития ожидает роста реальных доходов населения на 1%. К 2024 году этот показатель увеличится до 2,4% ежегодного прироста.
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