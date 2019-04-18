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01:41 (мск), источник: Известия

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.

Источник: Известия

Поводом для беспокойства послужила заморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard.

«Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти полотрасли», — сообщил менеджер НСПК.

Причина в том, что обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов осуществляется компаниями с корнями в США или Европе.

Чтобы обезопасить себя, считают в регуляторе, нужно перейти на программное обеспечение российских компаний.

При этом эксперты из финансовой сферы заявили, что среди отечественных банков нет ни одного, который бы абсолютно не зависел от западного программного обеспечения.

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