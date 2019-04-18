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15:01 (мск), источник: Daily Storm

Зообизнес Сергея Лазарева терпит миллионные убытки

Пока фаворит «Евровидения» вовсю готовится к конкурсу, кондитерская «Пудель-Штрудель» не платит налоги.

Источник: Daily Storm

Почти месяц остался до того, как Сергей Лазарев выступит в полуфинале престижного конкурса «Евровидение». И пока он вовсю готовится к выступлению, в Сети появились тревожные новости: кондитерская для животных «Пудель-Штрудель», принадлежащая артисту, якобы терпит крах. А ведь еще в 2017 году компания, которую певец организовал вместе с партнером Дмитрием Кузнецовым, зарабатывала на продаже лакомств для кошек и собак около двух миллионов рублей в месяц. Эта сумма сопоставима с гонораром исполнителя за выступление на корпоративе.

Впрочем, с тех пор прошло два года. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», представители компании не вносят актуальные сведения о своей деятельности, составе руководства, долгах, судебных процессах и многом другом. Последние данные датированы как раз 2017 годом.

У компании даже отсутствует собственный капитал. А это значит, что в отчетном году предприятие фундаментально убыточно. Иными словами, на покрытие убытков «Пудель-Штрудель» пустил все средства.
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Известная телеведущая и по совместительству бывшая девушка Сергея Лазарева Валерия Кудрявцева о проблемах в бизнесе певца не знает. Тем не менее Кудрявцева заверила, что поддерживает дружеские отношения с поп-исполнителем:

Я не в курсе о его проблемах в бизнесе, это не моя тема, в цифрах не разбираюсь.

Убытки действительно были. По крайней мере, об этом свидетельствуют цифры в отчете о деятельности предприятия. Так, в 2015 году зообизнес Лазарева не только не принес, но и забрал почти два миллиона рублей. По итогам 2017-го — чуть более миллиона. В целом, по данным «СПАРК-Интерфакс», чистые активы «Пуделя-Штруделя» сейчас в минусе — общая сумма — около четырех миллионов рублей (3 964 000 рублей, по данным на 31 декабря 2017 года).

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﻿Помимо всего прочего, в 2018 году с компанией судились представители Пенсионного фонда (ПФР). Они отсудили небольшую сумму — шесть тысяч рублей вместе с госпошлиной за неуплату страховых взносов. Также «Пудель-Штрудель» в 2018 году не оплатил около 80 тысяч рублей налогов.

Сам же владелец «Пуделя-Штруделя» не комментирует ситуацию. Связаться с Сергеем Лазаревым Daily Storm не удалось.

Впрочем, если зайти на официальный сайт кондитерской «Пудель-Штрудель», заметить признаки финансового краха невозможно. В меню — изобилие различных маффинов и тортиков для собак, цена которых — от 1000 рублей. В каталоге также представлены модные ошейники, специальный фен для домашних любимцев, банданы и прочие атрибуты.

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Отзывы бывших сотрудников «Пуделя-Штруделя» о кондитерской оставляют желать лучшего.

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«Коллеги-кондитеры! Не идите туда работать, потеряете время и денег не получите. Останется впечатление, что вами воспользовались. Делать на дому булочки перспективней!» — пишет девушка на портале pravda-sotrudnikov.ru. Бывшая сотрудница утверждает, что работников не оформляют, «зарплату задерживают (а чаще — кидают), производством не занимаются». «В такой помойке я еще не работала! Вспоминаю как страшный сон!» — рассказывает она.

На другом ресурсе, orabote.top, сотрудники «Пуделя-Штруделя» утверждают, что все ведутся на громкий бренд Сергея Лазарева, а сталкиваются «с крайне стервозным типом — руководителем Кузнецовым». «Полный развод, зарплату не платит! Одно вранье, которое позже перетекает в полное хамство с его стороны! Положительные отзывы, видимо, сам и пишет!» — продолжает анонимный пользователь Сети.

PR-менеджер звездного артиста Елена Дикевич говорит, что не владеет информацией о кондитерской «Пудель-Штрудель»:

Я мало что могу вам сказать. Пожалуй, и комментировать ничего не могу.

Интересно, что это не первый провальный бизнес-проект Сергея Лазарева. «Экспресс-газета» вспоминает, что партнер поп-артиста Дмитрий Кузнецов уже подбивал Лазарева вложить деньги в ресторан Forest в ТЦ «Рига-Молл». Но и этот проект постиг крах. Убытки за 2016 год составили 3 844 000 рублей, за 2017 год — 2 000 011 рублей. На компанию регулярно подавали судебные иски о взыскании долгов, ее штрафовали за предоставление недостоверных сведений в Пенсионный фонд и за другие нарушения. Судился с Лазаревым и один из бывших сотрудников, согласно документам Красногорского горсуда занимавший должность заместителя шеф-повара и не получивший зарплату в размере 111 тысяч 353 рубля.

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