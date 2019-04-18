Зообизнес Сергея Лазарева терпит миллионные убытки
Пока фаворит «Евровидения» вовсю готовится к конкурсу, кондитерская «Пудель-Штрудель» не платит налоги.
Пока фаворит «Евровидения» вовсю готовится к конкурсу, кондитерская «Пудель-Штрудель» не платит налоги.
Почти месяц остался до того, как Сергей Лазарев выступит в полуфинале престижного конкурса «Евровидение». И пока он вовсю готовится к выступлению, в Сети появились тревожные новости: кондитерская для животных «Пудель-Штрудель», принадлежащая артисту, якобы терпит крах. А ведь еще в 2017 году компания, которую певец организовал вместе с партнером Дмитрием Кузнецовым, зарабатывала на продаже лакомств для кошек и собак около двух миллионов рублей в месяц. Эта сумма сопоставима с гонораром исполнителя за выступление на корпоративе.
Впрочем, с тех пор прошло два года. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», представители компании не вносят актуальные сведения о своей деятельности, составе руководства, долгах, судебных процессах и многом другом. Последние данные датированы как раз 2017 годом.
Известная телеведущая и по совместительству бывшая девушка Сергея Лазарева Валерия Кудрявцева о проблемах в бизнесе певца не знает. Тем не менее Кудрявцева заверила, что поддерживает дружеские отношения с поп-исполнителем:
Я не в курсе о его проблемах в бизнесе, это не моя тема, в цифрах не разбираюсь.
Убытки действительно были. По крайней мере, об этом свидетельствуют цифры в отчете о деятельности предприятия. Так, в 2015 году зообизнес Лазарева не только не принес, но и забрал почти два миллиона рублей. По итогам 2017-го — чуть более миллиона. В целом, по данным «СПАРК-Интерфакс», чистые активы «Пуделя-Штруделя» сейчас в минусе — общая сумма — около четырех миллионов рублей (3 964 000 рублей, по данным на 31 декабря 2017 года).
Помимо всего прочего, в 2018 году с компанией судились представители Пенсионного фонда (ПФР). Они отсудили небольшую сумму — шесть тысяч рублей вместе с госпошлиной за неуплату страховых взносов. Также «Пудель-Штрудель» в 2018 году не оплатил около 80 тысяч рублей налогов.
Сам же владелец «Пуделя-Штруделя» не комментирует ситуацию. Связаться с Сергеем Лазаревым Daily Storm не удалось.
Впрочем, если зайти на официальный сайт кондитерской «Пудель-Штрудель», заметить признаки финансового краха невозможно. В меню — изобилие различных маффинов и тортиков для собак, цена которых — от 1000 рублей. В каталоге также представлены модные ошейники, специальный фен для домашних любимцев, банданы и прочие атрибуты.
Отзывы бывших сотрудников «Пуделя-Штруделя» о кондитерской оставляют желать лучшего.
«Коллеги-кондитеры! Не идите туда работать, потеряете время и денег не получите. Останется впечатление, что вами воспользовались. Делать на дому булочки перспективней!» — пишет девушка на портале
На другом ресурсе, orabote.top, сотрудники «Пуделя-Штруделя» утверждают, что все ведутся на громкий бренд Сергея Лазарева, а сталкиваются «с крайне стервозным типом — руководителем Кузнецовым». «Полный развод, зарплату не платит! Одно вранье, которое позже перетекает в полное хамство с его стороны! Положительные отзывы, видимо, сам и пишет!» — продолжает анонимный пользователь Сети.
Я мало что могу вам сказать. Пожалуй, и комментировать ничего не могу.
Интересно, что это не первый провальный