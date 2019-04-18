Россиянам пообещали новую схему покупки квартир
В России может прижиться комбинированная схема финансирования сделок по покупке жилья, говорится в сообщении агентства «Бон Тон», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В России может прижиться комбинированная схема финансирования сделок по покупке жилья, говорится в сообщении агентства «Бон Тон», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Речь идет об объединении рассрочки и жилищного кредитования в один механизм, поясняют эксперты.
По их мнению, эта схема покупки станет актуальной
«Дольщикам будет выгодно брать ипотеку к моменту ввода объекта в эксплуатацию и раскрытия застройщиком
Эксперты отмечают, что застройщики, давая рассрочку, ничего не теряют, так как используют для реализации проектов банковские деньги. «В случае негативного сценария дольщик расторгает договор и забирает свои средства обратно — без потерь на выплате процентов, которые возникли бы в случае ипотеки. Если стройка успешна, то
В конце прошлого года курирующий жилищную отрасль