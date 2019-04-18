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10:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пообещали новую схему покупки квартир

В России может прижиться комбинированная схема финансирования сделок по покупке жилья, говорится в сообщении агентства «Бон Тон», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Источник: Агентство «Москва»

Речь идет об объединении рассрочки и жилищного кредитования в один механизм, поясняют эксперты.

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По их мнению, эта схема покупки станет актуальной из-за новых правил ведения строительной деятельности, вступающих в силу летом 2019-го. С 1 июля застройщики не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования проектов. Деньги покупателей будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода новостройки в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства.

«Дольщикам будет выгодно брать ипотеку к моменту ввода объекта в эксплуатацию и раскрытия застройщиком эскроу-счетов, однако к этому времени значительная часть квартир уже реализована, к тому же цены на готовое жилье всегда выше, — указывают в “Бон Тон”. — Как же оставить за собой интересующую квартиру и не потерять в деньгах?».

Беспроцентная рассрочка, которую сейчас предоставляют многие застройщики, сможет стать неким аналогом ипотеки под ноль процентов на период возведения жилого объекта, составляющий в среднем 2—2,5 года.

Эксперты отмечают, что застройщики, давая рассрочку, ничего не теряют, так как используют для реализации проектов банковские деньги. «В случае негативного сценария дольщик расторгает договор и забирает свои средства обратно — без потерь на выплате процентов, которые возникли бы в случае ипотеки. Если стройка успешна, то покупатель-должник берет ипотеку на остаток суммы, понимая, что риски минимальны», — отмечается в сообщении.

В конце прошлого года курирующий жилищную отрасль вице-премьер Виталий Мутко заявил, что цены на недвижимость в России в 2019 году пойдут вверх из-за перехода застройщиков на новые правила работы.

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