Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Священника отправили в ссылку из-за внешности жены
Лучший автомобиль в мире. Назван победитель
Можно ли снимать на камеру свой визит к врачу?
100-летняя преподавательница йоги раскрыла секрет долголетия
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Почему Минкультуры не интересует судьба сгоревших храмовВ России регулярно гибли в огне и православные церкви, и старообрядческие, и католические
Балерина необычным способом показала развитие беременности (видео)
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за цветы
Россияне возмущены поступком надоевшей Пугачёвой в юбилей
Впавшему в кому Быкову не помогали: он пьян
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
В сети не оценили «суперафро» Оксаны Федоровой
Бабкина о своем возлюбленном: «Он старик, а я помолодела»
Бывшая Аршавина прогулялась полуобнаженной прилюдно - фото
Юбилейный концерт Пугачевой обернулся конфликтом
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
11:21 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Источник: РИА "Новости"

Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%).

При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу.
Новость
Кто сможет взять ипотечные каникулы?

«Меры, предусмотренные законопроектом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — говорится в пояснительной записке.

Ипотечные каникулы будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

Предусматривается возможность установления в дальнейшем максимального размера кредита, по которому можно будет получить ипотечные каникулы, решением правительства РФ с учетом региональных особенностей.

Норма об обязательном нотариальном заверении договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, из законодательства исключена. Такое решение было принято в первом чтении законопроекта, затем была принята отменяющая норму поправка, однако затем депутаты возвратились к редакции первого чтения. «Возврат к редакции первого чтения», — указал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, говоря об этой норме.

Читайте также

 "Сохранить ДНК-код". Кто готов помочь восстановить Нотр-Дам
Как Пугачевой удалось сделать то, что не получилось у Высоцкого
Минкультуры РФ не будет выделять деньги на Нотр-Дам
Россиянам предложат новую схему покупки квартир
Более 20 тысяч россиян заразились паразитами от рыбы в 2018 году
Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко
«Цапки» сидят, проблемы остались. Как живет станица Кущевская
Шашлыки обошлись двум итальянским студентам в миллионы евро
Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
Спорт
Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Очень крутой кроссовер от Geely: это Volvo, только дешевле Марка Geely презентовала свой первый автомобиль на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) – на этой же архитектуре базируется Volvo XC40
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 4 748
Австралийские пожарные 556
может ли домохозяйка прокормить себя сама? 463
Сестра говорит что я не даю своему ребёнку дышать свободнл 207
Леди
Наряды, гости, «живое» выступление: как прошел юбилейный концерт Пугачевой Певица выступила в Кремле.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь