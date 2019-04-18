Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года
Средневзвешенный курс евро к рублю, согласно данным Московской биржи, снизился на 11 коп. — до 71,99 руб./ €. В последний раз евро находился ниже 73 руб. 25 мая 2018 года.
Средневзвешенный курс евро к рублю, согласно данным Московской биржи, снизился на 11 коп. — до 71,99 руб./ €. В последний раз евро находился ниже 73 руб. 25 мая 2018 года.
По состоянию на 15:00 европейская валюта торговалась на 71,99 руб./ €, доллар на 15:00 — 63,9 руб./$.