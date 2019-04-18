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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года

Средневзвешенный курс евро к рублю, согласно данным Московской биржи, снизился на 11 коп. — до 71,99 руб./ €. В последний раз евро находился ниже 73 руб. 25 мая 2018 года.

ЦБ: $ 64.0688   +0.12 € 72.2440   -0.12 ММВБ: $ 64.0000   +0.15 € 72.0000   -0.10
Источник: Reuters

По состоянию на 15:00 европейская валюта торговалась на 71,99 руб./ €, доллар на 15:00 — 63,9 руб./$.

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