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16:39 (мск), источник: Inc.Russia

Сбербанк представил цифрового робота Елену

Цифровой робот Елена, созданный разработчиками Сбербанка, способен создавать новостные видеосюжеты, используя только текст. При этом робот сопровождает свой рассказ мимикой и эмоциями, присущими реальным людям.

Робот-телеведущая стала совместной разработкой лаборатории робототехники Сбербанка, «Центра речевых технологий» (ЦРТ) и студии визуальных эффектов CGF Innovation. Сотрудники ЦРТ отвечали в проекте за синтез речи на основе искусственных нейронных сетей, а CGF Innovation создала фотореалистичную компьютерную графику также на основе искусственного интеллекта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис отметил, что цифровой робот способен полностью автоматизировать работу человека. «Созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям», — сказал Хасис.

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В Сбербанке рассказали, что созданная технология может применяться в корпоративных и массовых коммуникациях, рекламе, а также в обучающих материалах и социальной работе с пожилыми людьми. В банке робота хотят использовать для создания новостных выпусков Сбербанк TV, видеорекламы продуктов и услуг организации.

В начале апреля Сбербанк подтвердил покупку 51% IT-компании «Центр речевых технологий», сообщал Inc. ЦРТ разрабатывает системы распознавания и анализа лиц и голоса, занимается преобразованием речи в текст и ее синтезом. Услугами компании пользуются Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ, «Вымпелком», «Ростелеком», РЖД и другие компании.

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