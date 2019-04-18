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17:35 (мск), источник: Forbes

Пересмотр методики Росстата превратил падение доходов в 2018 году в рост

Оценка динамики доходов россиян по итогам 2018 года после перехода Росстата на новую методику сменилась с отрицательной на положительную. При этом, согласно посчитанной по новой методологии квартальной статистике, доходы россиян в начале 2019 года упали более чем на 2%.

Источник: AP 2019

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2018 года выросли на 0,1%, следует из отчета Росстата о социально-экономическом положении России за январь — март 2019 года. Это первый подсчет статистического ведомства, проведенный по новой методологии. В конце января Росстат сообщал о падении доходов населения на 0,2%.

В рамках новой методики ведомство перешло с ежемесячного на ежеквартальный подсчет показателей доходов и увеличило количество используемых источников данных с 32 до 59, а число показателей, используемых для оценки доходов населения, — с 99 000 до 205 000.

При этом по итогам I квартала реальные располагаемые доходы рухнули, следует из статистики.

Реальные денежные доходы упали на 22,7% к IV кварталу 2018 года и снизились на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года. Реальные располагаемые доходы граждан также упали: на 22,9% к IV кварталу прошлого года и на 2,3% — к I кварталу 2018 года.

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В декабре на пресс-конференции президент Владимир Путин высказал надежду, что по итогам 2018 года реальные доходы населения продемонстрируют рост впервые за несколько лет.

Пересмотр динамики реальных доходов россиян по итогам года невелик и находится в зоне статистической погрешности, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. После пересмотра ведомством данных по промышленному производству можно было бы ожидать и большего роста, считает он.

По словам главного экономиста Nordea Bank Татьяны Евдокимовой, ведомство ранее предупреждало, что с обновлением методологии резких изменений в данных не будет. И, по ее словам, экспертное сообщество верит новой методологии Росстата. «Я не склонна думать, что перед ведомством стояла задача выйти в плюс. Искренне верю, что у Росстата есть благая цель — повысить уровень данных», — говорит Евдокимова. Как ранее заявлял глава Росстата Павел Малков, «новая методика устраняет большинство проблем, которые были в прежней методике».

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