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22:37 (мск), источник: Известия

Соглашение о заморозке цен на бензин позволило замедлить инфляцию

Подписание правительством и нефтяными компаниями соглашения о стабилизации цен на бензин позволило замедлить темпы роста инфляции в январе-марте текущего года примерно на 0,9%, говорится в исследовании агентства АКРА, проведенном по запросу «Известий».

Источник: Известия

В отчете отмечается, что затормозить этот процесс позволило также снижение так называемого экспортного нетбэка (разница между стоимостью нефти на внешнем и внутреннем рынках без учета экспортной пошлины).

Благодаря предпринятым мерам бензин подорожал с 43,42 рубля за литр в конце прошлого года до 43,97 рубля в конце марта текущего. Причем данный рост произошел в основном за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов, за вычетом которых цены, наоборот, снизились на 10,6%.

В тоже время, опрошенные изданием аналитики предупреждают, что регулировать цены на топливо в ручном режиме необходимо с осторожностью, так как отмена моратория может привести к совершенно обратному эффекту. Резкое ускорение инфляции, отмечают они, может вынудить россиян перейти на низкокачественные продукты.

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Первый договор о стабилизации цен подписан в ноябре 2018 года. 21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.

Позднее он заявил, что у правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин после завершения действия договора на I квартал. По словам Козака, демпфирующий механизм, который призван частично компенсировать нефтяным компаниям упущенную экспортную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, работает.

5 апреля правительство и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на бензин на II квартал 2019 года.

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Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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