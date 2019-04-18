Соглашение о заморозке цен на бензин позволило замедлить инфляцию
Подписание правительством и нефтяными компаниями соглашения о стабилизации цен на бензин позволило замедлить темпы роста инфляции в
Подписание правительством и нефтяными компаниями соглашения о стабилизации цен на бензин позволило замедлить темпы роста инфляции в
В отчете отмечается, что затормозить этот процесс позволило также снижение так называемого экспортного нетбэка (разница между стоимостью нефти на внешнем и внутреннем рынках без учета экспортной пошлины).
В тоже время, опрошенные изданием аналитики предупреждают, что регулировать цены на топливо в ручном режиме необходимо с осторожностью, так как отмена моратория может привести к совершенно обратному эффекту. Резкое ускорение инфляции, отмечают они, может вынудить россиян перейти на низкокачественные продукты.
Первый договор о стабилизации цен подписан в ноябре 2018 года. 21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам
Позднее он заявил, что у правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин после завершения действия договора на I квартал. По словам Козака, демпфирующий механизм, который призван частично компенсировать нефтяным компаниям упущенную экспортную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, работает.
5 апреля правительство и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на бензин на II квартал 2019 года.