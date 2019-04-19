Невозвратные билеты начали действовать на железной дороге
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первые поезда, на которые можно было купить невозвратные билеты, отправятся 19 апреля по маршрутам из Москвы в Ижевск,
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первые поезда, на которые можно было купить невозвратные билеты, отправятся 19 апреля по маршрутам из Москвы в Ижевск,
Предполагается, что введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5% до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.
«В настоящее время приобрести билеты по невозвратному тарифу можно на семь направлений поездов дальнего следования. Невозвратные билеты можно купить на поезда 26/25 сообщением Москва — Ижевск, № 737/738 Воронеж — Москва, № 26/25 Москва —
В компании планируют поэтапно расширять перечень поездов, билеты на которые можно будет приобрести по «невозвратному» тарифу.
Продажи билетов по «невозвратным» тарифам стартовали 20 января на поезда, отправляющиеся с 19 апреля. При этом перечень поездов и вагонов в их составе, на которые можно приобрести билет по «невозвратному» тарифу, сначала ограничили двумя поездами — 740/739 Москва — Воронеж — Москва и 26/25 Москва — Ижевск — Москва.
Оценить востребованность «невозвратных» тарифов по результатам пилотного проекта ФПК планирует к 1 мая, говорил генеральный директор компании Петр Иванов. Стоимость поездки по невозвратному билету ниже, чем по возвратному.
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