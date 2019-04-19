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01:43 (мск), источник: ТАСС

Невозвратные билеты начали действовать на железной дороге

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первые поезда, на которые можно было купить невозвратные билеты, отправятся 19 апреля по маршрутам из Москвы в Ижевск, Санкт-Петербург и Адлер, из Воронежа и Уфы в Москву, а из Ростова-на-Дону в Адлер.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5% до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

В поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД), которые отправятся 19 апреля, пассажиры выкупили около 70% доступных по невозвратному тарифу билетов, сообщили ТАСС в компании.

«В настоящее время приобрести билеты по невозвратному тарифу можно на семь направлений поездов дальнего следования. Невозвратные билеты можно купить на поезда 26/25 сообщением Москва — Ижевск, № 737/738 Воронеж — Москва, № 26/25 Москва — Санкт-Петербург, № 49/50 Самара — Москва, № 642 Ростов-на-Дону — Адлер, № 104 Москва — Адлер, № 115/116 Уфа — Москва», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК.

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В компании планируют поэтапно расширять перечень поездов, билеты на которые можно будет приобрести по «невозвратному» тарифу.

Продажи билетов по «невозвратным» тарифам стартовали 20 января на поезда, отправляющиеся с 19 апреля. При этом перечень поездов и вагонов в их составе, на которые можно приобрести билет по «невозвратному» тарифу, сначала ограничили двумя поездами — 740/739 Москва — Воронеж — Москва и 26/25 Москва — Ижевск — Москва.

Оценить востребованность «невозвратных» тарифов по результатам пилотного проекта ФПК планирует к 1 мая, говорил генеральный директор компании Петр Иванов. Стоимость поездки по невозвратному билету ниже, чем по возвратному.

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