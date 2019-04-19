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03:26 (мск), источник: Известия

Соль доктрины: какие продукты не дотянули до порога продбезопасности

Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием.

Источник: Известия

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности в 2018 году. В зоне риска находятся три сегмента сельхозрынка — речь о молоке, картофеле и соли. Отечественные производители поставляют недостаточно собственной продукции для обеспечения населения. Это следует из проекта доклада Минсельхоза, с документом ознакомились «Известия». Долю рынка местных товаров нужно увеличивать, но это противоречит интересам Белоруссии — крупнейшего поставщика в РФ товаров из «группы риска». К качеству молочных продуктов из соседней страны у Россельхознадзора не раз возникали претензии. Но эксперты говорят, что в условиях конкурентного рынка главная задача — развивать собственное производство.

Дотянули не все

Три сегмента сельскохозяйственного рынка по итогам прошлого года не соответствовали нормам по удельному весу отечественной продукции, установленным в доктрине продовольственной безопасности. Это следует из проекта национального доклада о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства. С документом ознакомились «Известия». Доклад готовится ежегодно и представляется в правительство.

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По нему в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Еще ниже показатель по соли — 64,2% (а нужно не менее 85%). Несколько не дотянул до нужной цифры и картофель — 94,9% (доктрина предусматривает не менее 95%).

При этом выполнены показатели по производству отечественного зерна (99,4% при норме 95%), сахара (95,6% при норме 80%), масла растительного (81,5% при норме 80%), а также мяса и мясопродуктов (92,8% при норме 85%).

Правительство утвердило доктрину продовольственной безопасности в начале 2010 года, она действует до 2020-го. Необходимое соотношение отечественной и импортной продукции в стране было рассчитано, чтобы чиновники могли ясно понимать, какие рынки находятся в зоне риска.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» пояснили, что за последние годы Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам. Отставание наблюдается по молоку, однако реализация мер господдержки позволила увеличить производство сырья в 2018 году на 1,5% по сравнению с 2017-м — до 30,6 млн т. Ведомство ожидает, что позитивный тренд продолжится и в 2019 году, а прирост производства составит 1,6% — до 31,1 млн т.

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Не выполняются необходимые показатели продбезопасности по картофелю, но цифры незначительные, считают в Минсельхозе. В 2018-м производство картофеля во всех категориях хозяйств составило 22,4 млн т (+3,2%) и в нынешнем году его сбор останется на том же уровне. А что касается соли, то ее объемы производства в отличие от других видов продовольствия зависят в большей степени от конъюнктуры рынка, сказали в ведомстве.

Побороть импорт

После введения продэмбарго в 2014 году уровень продовольственной безопасности по молочной продукции увеличился с 76,1% в 2013 году до 84,2% в 2018-м, отметил в разговоре с «Известиями» директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин. Это произошло за счет сокращения объемов импорта — на 40%. Но скотоводство характеризуется длинным инвестиционным циклом, поэтому нарастить производство сырого молока за этот период в том же объеме оказалось нерешаемой задачей, отметил эксперт.

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— Низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства в начале постсанкционного периода сильно ограничивала активность в отрасли, — пояснил Алексей Воронин.

Но ситуация постепенно меняется: расширение направлений и объемов господдержки отрасли в последние годы способствуют привлечению инвестиций, подчеркнул эксперт. В результате производство товарного молока наращивается хорошими темпами: в 2018 году рост составил 0,5 млн т. Также серьезным стимулом для сохранения инвестиционной активности становится увеличение спроса на российскую молочную продукцию как на внутреннем, так и на экспортных рынках, отметил Алексей Воронин.

Основной поставщик молочных продуктов в РФ — Белоруссия, на которую приходится 81% импорта, уточнили в «Союзмолоко». Согласно данным Росстата, в нашу страну в прошлом году из-за рубежа ввезено 5,7 млн т в пересчете на молоко на общую сумму почти $2,3 трлн.

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Что касается соли, то производственная база отечественных изготовителей позволяет полностью закрыть внутреннее потребление и нарастить экспорт, сказал «Известиям» зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Но дорогая логистика пока не дает полностью реализовать потенциал отрасли.

— Сложности заключаются в нехватке вагонов: общий дефицит парка в сочетании с длинными сроками подачи вагонов и долгим периодом доставки товара приводит к низкой оборачиваемости вагонов, — подчеркнул эксперт. — Ситуация усугубляется ростом тарифов на грузоперевозки.

Он уточнил, что логистическая составляющая в себестоимости продукции высока, из-за подобных проблем отечественный товар поступает в некоторые регионы нерегулярно. А этим пользуются иностранные поставщики. По данным ассоциации, импорт пищевой соли по итогам 2018 года превысил 496 тыс. т на сумму более $43 млн. Ключевыми странами-поставщиками остаются Белоруссия и Казахстан, на долю которых суммарно приходится 85% всего импорта.

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Что касается картофеля, как пояснили «Известиям» в картофельном союзе, ежегодно россияне в феврале начинают переходить на молодой картофель, что обусловлено исключительно вкусовыми предпочтениями. Но отечественные производители не могут в это время года обеспечить потребителей такой продукцией. Первый урожай в России появляется лишь в июне. Поэтому в страну ввозят молодой картофель из других стран, в первую очередь из Египта.

В феврале-марте прошлого года в Россию поставили из этой страны 118 тыс. т продукции, в этом году — лишь 18 тыс. т, отметили в союзе. В нынешнем сезоне в Европе наблюдалась засуха, поэтому поставки из Египта идут в первую очередь на территории, которые готовы предложить поставщикам более выгодные цены. В союзе ожидают, что давление импорта в 2019 году ослабнет, а дополнительные меры для решения проблемы не понадобятся. Еще в 2017 году наряду с Египтом крупные поставки в Россию картофеля шли и из Белоруссии — было импортировано 314 тыс. т, из Египта — 326 тыс. т.

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Молоко и не только

Традиционно Белоруссия — крупнейший поставщик молочной продукции в РФ. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов (производства. — “Известия”)», — заявлял в марте 2018 года Аркадий Дворкович, занимавший тогда должность вице-премьера. Он заявлял, что молочная отрасль станет приоритетом для правительства.

У Россельхознадзора не раз были претензии к качеству продукции из Белоруссии. Неоднократно в течение нескольких лет вводились и снимались ограничения на поставки товаров различных предприятий из-за несоблюдения санитарных требований. Продукты части компаний ввозятся в страну в режиме усиленного лабораторного контроля.

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В целом в этой ситуации у России ограниченное число рычагов влияния на ситуацию, считает гендиректор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов. Государство контролирует безопасность товаров на границе.

Плюс к этому правительство может не разрешить участие иностранных производителей в госзакупках. Но в условиях конкурентного рынка главная задача — развивать собственное производство и предлагать потребителям приемлемые цены.

После введения продовольственного эмбарго в 2014 году наши соседи стали активным поставщиком в Россию и других продуктов. Речь шла в первую очередь об овощах и фруктах, включая экзотические. Россия стала активно противостоять реэкспорту.

Сделать это оказалось достаточно сложно, отмечали в Россельхознадзоре: белорусским поставщикам было достаточно просто переупаковать товары из стран Европы или США и без препятствий ввезти их в РФ. Только в 2016—2017 годах России удалось ограничить реэкспорт через Белоруссию из 33 стран. Но до конца проблема всё еще не решена.

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Сейчас российские власти пересматривают доктрину продовольственной безопасности. Новый документ будет учитывать экономические ограничения, вступление России в ВТО, а также более тесное взаимодействие стран в рамках ЕАЭС. Продовольственную независимость страны будут оценивать с точки зрения не только самообеспеченности, но и экспортного потенциала отраслей. Также будет проанализирована физическая и экономическая доступность продуктов для граждан.

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