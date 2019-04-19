Соль доктрины: какие продукты не дотянули до порога продбезопасности
Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием.
Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием.
России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности в 2018 году. В зоне риска находятся три сегмента сельхозрынка — речь о молоке, картофеле и соли. Отечественные производители поставляют недостаточно собственной продукции для обеспечения населения. Это следует из проекта доклада Минсельхоза, с документом ознакомились «Известия». Долю рынка местных товаров нужно увеличивать, но это противоречит интересам Белоруссии — крупнейшего поставщика в РФ товаров из «группы риска». К качеству молочных продуктов из соседней страны у Россельхознадзора не раз возникали претензии. Но эксперты говорят, что в условиях конкурентного рынка главная задача — развивать собственное производство.
Дотянули не все
Три сегмента сельскохозяйственного рынка по итогам прошлого года не соответствовали нормам по удельному весу отечественной продукции, установленным в доктрине продовольственной безопасности. Это следует из проекта национального доклада о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства. С документом ознакомились «Известия». Доклад готовится ежегодно и представляется в правительство.
По нему в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Еще ниже показатель по соли — 64,2% (а нужно не менее 85%). Несколько не дотянул до нужной цифры и картофель — 94,9% (доктрина предусматривает не менее 95%).
При этом выполнены показатели по производству отечественного зерна (99,4% при норме 95%), сахара (95,6% при норме 80%), масла растительного (81,5% при норме 80%), а также мяса и мясопродуктов (92,8% при норме 85%).
Правительство утвердило доктрину продовольственной безопасности в начале 2010 года, она действует до 2020-го. Необходимое соотношение отечественной и импортной продукции в стране было рассчитано, чтобы чиновники могли ясно понимать, какие рынки находятся в зоне риска.
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Не выполняются необходимые показатели продбезопасности по картофелю, но цифры незначительные, считают в Минсельхозе. В 2018-м производство картофеля во всех категориях хозяйств составило 22,4 млн т (+3,2%) и в нынешнем году его сбор останется на том же уровне. А что касается соли, то ее объемы производства в отличие от других видов продовольствия зависят в большей степени от конъюнктуры рынка, сказали в ведомстве.
Побороть импорт
После введения продэмбарго в 2014 году уровень продовольственной безопасности по молочной продукции увеличился с 76,1% в 2013 году до 84,2% в 2018-м, отметил в разговоре с «Известиями» директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин. Это произошло за счет сокращения объемов импорта — на 40%. Но скотоводство характеризуется длинным инвестиционным циклом, поэтому нарастить производство сырого молока за этот период в том же объеме оказалось нерешаемой задачей, отметил эксперт.
— Низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства в начале постсанкционного периода сильно ограничивала активность в отрасли, — пояснил Алексей Воронин.
Но ситуация постепенно меняется: расширение направлений и объемов господдержки отрасли в последние годы способствуют привлечению инвестиций, подчеркнул эксперт. В результате производство товарного молока наращивается хорошими темпами: в 2018 году рост составил 0,5 млн т. Также серьезным стимулом для сохранения инвестиционной активности становится увеличение спроса на российскую молочную продукцию как на внутреннем, так и на экспортных рынках, отметил Алексей Воронин.
Основной поставщик молочных продуктов в РФ — Белоруссия, на которую приходится 81% импорта, уточнили в «Союзмолоко». Согласно данным Росстата, в нашу страну в прошлом году
Что касается соли, то производственная база отечественных изготовителей позволяет полностью закрыть внутреннее потребление и нарастить экспорт, сказал «Известиям» зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Но дорогая логистика пока не дает полностью реализовать потенциал отрасли.
— Сложности заключаются в нехватке вагонов: общий дефицит парка в сочетании с длинными сроками подачи вагонов и долгим периодом доставки товара приводит к низкой оборачиваемости вагонов, — подчеркнул эксперт. — Ситуация усугубляется ростом тарифов на грузоперевозки.
Он уточнил, что логистическая составляющая в себестоимости продукции высока,
Что касается картофеля, как пояснили «Известиям» в картофельном союзе, ежегодно россияне в феврале начинают переходить на молодой картофель, что обусловлено исключительно вкусовыми предпочтениями. Но отечественные производители не могут в это время года обеспечить потребителей такой продукцией. Первый урожай в России появляется лишь в июне. Поэтому в страну ввозят молодой картофель из других стран, в первую очередь из Египта.
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Молоко и не только
Традиционно Белоруссия — крупнейший поставщик молочной продукции в РФ. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов (производства. — “Известия”)», — заявлял в марте 2018 года Аркадий Дворкович, занимавший тогда должность
У Россельхознадзора не раз были претензии к качеству продукции из Белоруссии. Неоднократно в течение нескольких лет вводились и снимались ограничения на поставки товаров различных предприятий
В целом в этой ситуации у России ограниченное число рычагов влияния на ситуацию, считает гендиректор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов. Государство контролирует безопасность товаров на границе.
Плюс к этому правительство может не разрешить участие иностранных производителей в госзакупках. Но в условиях конкурентного рынка главная задача — развивать собственное производство и предлагать потребителям приемлемые цены.
После введения продовольственного эмбарго в 2014 году наши соседи стали активным поставщиком в Россию и других продуктов. Речь шла в первую очередь об овощах и фруктах, включая экзотические. Россия стала активно противостоять реэкспорту.
Сделать это оказалось достаточно сложно, отмечали в Россельхознадзоре: белорусским поставщикам было достаточно просто переупаковать товары из стран Европы или США и без препятствий ввезти их в РФ. Только в 2016—2017 годах России удалось ограничить реэкспорт через Белоруссию из 33 стран. Но до конца проблема всё еще не решена.
Сейчас российские власти пересматривают доктрину продовольственной безопасности. Новый документ будет учитывать экономические ограничения, вступление России в ВТО, а также более тесное взаимодействие стран в рамках ЕАЭС. Продовольственную независимость страны будут оценивать с точки зрения не только самообеспеченности, но и экспортного потенциала отраслей. Также будет проанализирована физическая и экономическая доступность продуктов для граждан.
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