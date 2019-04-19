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13:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Система незавершенных платежей

Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей (СБП) были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета, — то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке, отмечают представители банков—участников СБП. Причины могут быть разные, как тестирование системы гражданами, так и действия мошенников. И именно риски в СБП, где все платежи безотзывные, побуждают банки устанавливать лимиты по СБП существенно ниже допустимого уровня — 600 тыс. руб. Однако со временем конкуренция за клиентов приведет выравниванию лимитов, считают эксперты.

Вчера на XII международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация» ЦБ и НСПК подвели первые итоги работы системы быстрых платежей. Как заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, в СБП с момента запуска было совершено порядка 140 тыс. операций, средняя сумма перевода составляет 7,5 тыс. руб. В настоящее время к системе подключены 12 игроков — ВТБ, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис QIWI, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». По словам директора СПБ НСПК Дмитрия Колесникова, в ближайшее время к системе присоединятся «Открытие», Юникредитбанк, «Русский стандарт» и Газэнергобанк.

Максимальный лимит одного перевода СБП установлен на уровне 600 тыс. руб. Но банки-участники могут устанавливать лимиты ниже максимума, чем активно пользуются. С максимально возможным лимитом сейчас работают QIWI, Райффайзенбанк, такой же лимит планирует установить «Русский стандарт», присоединяющийся к системе.

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В большинстве банков лимиты ниже в разы: в «Ак Барсе» и ВТБ — 300 тыс. руб., в Промсвязьбанке — 150 тыс. руб., в СКБ-банке и Совкомбанке — 100 тыс. руб., в Росбанке — 75 тыс. руб., в Альфа-банке — 50 тыс. руб. Не раскрыли лимиты по запросу «Ъ» в Тинькофф-банке, Газпромбанке, РНКО «Платежный центр».

В НСПК объясняют разницу в лимитах разными системами управления рисками, и банкиры этого не отрицают. По словам директора дизайн-офиса СКБ-банка Виталия Копысова, 90% всех операций в СБП — это неудачные попытки сделать перевод человеку в тот банк, где у того нет счета.

Это может происходить потому, что клиенты привыкают к новой услуге, тестируя варианты использования, полагает замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

Но старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов уверен, что дело не только во множестве тестовых операций. «Любой новый сервис денежных переводов может порождать и новые схемы социальной инженерии», — отметил он.

Это вполне могут быть мошеннические действия. Показатель в 90% настораживает. Нельзя исключить, что злоумышленники могут подобным образом выявлять счета определенных лиц в банках, чтобы впоследствии атаковать их.
Алексей Сизов​​​​​​​
начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет»

Но важно посмотреть долю несостоявшихся переводов в динамике, указывает эксперт. Впрочем, в ЦБ по данному вопросу настроены оптимистично. «Мы фиксируем в системе реальные фактические платежи, и их число увеличивается с каждым днем», — отметили в пресс-службе Банка России.

Еще одна причина ограничения лимитов на переводы самими банками — скорость переводов в системе. «На проверку платежа у банка всего 2 секунды, это критически мало, — отмечает Виталий Копысов.— И, например, у нас в банке 300 операций из 22 тыс. прошло без проверки». Платежи через СБП безотзывные, и потому в случае мошеннической трансакции ничего сделать уже нельзя. Отдельные банки пытались вводить заградительные тарифы на крупные суммы (например, в СКБ-банке с суммы более 6 тыс. руб. комиссия — 1% от суммы), чтобы сделать вывод средств через СБП невыгодным. Однако подобный подход не пройдет. ЦБ неоднократно отмечал, что против заградительных тарифов и «планирует ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов».

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Эксперты уверены, что в будущем ситуация «выравняется». «Когда клиенты опробуют систему быстрых платежей, они станут чаще при выборе банка смотреть в том числе и на лимит переводов, что приведет к их неминуемому выравниванию, — полагает управляющий директор по методологии агентства “Национальные кредитные рейтинги” Станислав Волков.— Сейчас же система только запущена, банки и их клиенты присматриваются к новой услуге и лимиты не столь важны». Пока же главная задача для банка — доступно донести до конечного потребителя свои условия перевода по СБП в пределах лимитов, чтобы не вводить их в заблуждение, отмечает глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Но полной и доступной информации по лимитам переводов и иным существенным условиям в СБП «Ъ» не удалось найти на сайте ни у одного из банков.

Вероника Горячева, Вадим Арапов

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