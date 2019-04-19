Советник президента рекомендовал избавляться от долларов

Такое мнение высказал RNS советник президента России Сергей Глазьев в кулуарах ЯМЭФ.
«Некоторые банки у нас под санкциями, в том числе не только государственные, поэтому доллар для России — уже давно токсичная валюта, я бы рекомендовал всем поскорее от доллара избавляться, потому что никто не застрахован, как показывают случаи с “Русалом” от любых конфискационных действий американский властей», — сказал он.
Глазьев подчеркнул, что «если у вас вклады в долларах, а завтра американцы введут санкции против банков, где вы храните вклады, то непонятно, как вам банки будут возвращать».
«Поэтому я считаю, что нам нужно долларовые вклады исключить сегодня из системы страхования банковских вкладов населения, потому что мы не можем гарантировать сохранность доллара в принципе», — сказал он.
По словам советника президента, «если у вас есть доллары, это не значит, что вам разрешат американцы их использовать, с большой вероятностью могут заморозить и вас их лишить, поэтому нужно как можно быстрее в принципе уходить от использования этой токсичной валюты в России как во вне, так и внутри».