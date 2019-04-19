Акимов попросил Путина помочь с расчисткой частот для 5G
Весь проект по созданию сетей 5G
Весь проект по созданию сетей 5G
На рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным
Это наиболее привлекательный диапазон для развертывания 5G, однако вопрос выделения этих частот для сетей связи пятого поколения не решен — на них работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон — 3,4−3,8 гигагерца — находится в основном в использовании для специальных задач», — сказал сегодня Акимов. А Минобороны в своем отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.
Замминистра связи Олег Иванов на заседании Госкомиссии по радиочастотам в начале апреля говорил участникам, что Путин уже поручил проработать вопрос об использовании частот в диапазоне 3,4−3,8 ГГц Совету безопасности.
«Необходимы, конечно, для активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне Правительства координировать. Просили бы соответствующих Ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом Вами Совете по реализации нацпроектов», — сказал Акимов.
Он также заступился за российских производителей оборудования для сетей связи пятого поколения (5G). Он оценил будущее создание этих сетей в 650 млрд руб. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — заявил Акимов.
Акимов заранее озаботился вопросом, какое телекоммуникационное оборудование считать отечественным. В январе он поручил Минпромторге, Минэкономразвития и Минкомсвязи создать специальный реестр радиоэлектронного оборудования, частью которого станет реестр