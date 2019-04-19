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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Титов высказался против ареста владельца банка «Югра» Хотина

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступает против ареста совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, так как банковская деятельность является предпринимательской.

Источник: РИА Новости

Ранее в пятницу Следственный комитет России сообщил о задержании основного владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Хотина по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей. Следствие намерено просить о его аресте.

«Что касается меры пресечения, то банковская деятельность однозначно является предпринимательской, и лишение свободы здесь назначаться не может», — сказал Титов журналистам.

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Он добавил, что пока не знаком с материалами дела против Хотина, и свою позицию по нему сможет сформулировать позже.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, пообещал, что власти РФ продолжат декриминализацию «предпринимательских» преступлений. Соответствующее поручение дал президент РФ в послании Федеральному собранию, напомнил Медведев. По его словам, заключение под стражу на время следствия по экономическим преступлениям является крайней мерой — штрафы более эффективны.

По мнению Титова, процедура санации банка «Югра» была проведена с нарушениями.

«Уполномоченный в качестве третьего лица участвовал в судебном процессе, в рамках которого банк “Югра” оспаривал этот отзыв. К сожалению, суд принял решение в пользу ЦБ. Из-за того, что банк “Югра” исчерпал процессуальные возможности для оспаривания судебного решения по делу об отзыве лицензии, мы подготовили для него правовое заключение, которое он мог бы передать в Конституционный суд вместе со своей жалобой», — сказал бизнес-омбудсмен.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Алексей Хотин контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

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