Титов высказался против ареста владельца банка «Югра» Хотина
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Ранее в пятницу Следственный комитет России сообщил о задержании основного владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Хотина по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей. Следствие намерено просить о его аресте.
«Что касается меры пресечения, то банковская деятельность однозначно является предпринимательской, и лишение свободы здесь назначаться не может», — сказал Титов журналистам.
Он добавил, что пока не знаком с материалами дела против Хотина, и свою позицию по нему сможет сформулировать позже.
По мнению Титова, процедура санации банка «Югра» была проведена с нарушениями.
«Уполномоченный в качестве третьего лица участвовал в судебном процессе, в рамках которого банк “Югра” оспаривал этот отзыв. К сожалению, суд принял решение в пользу ЦБ.
Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Алексей Хотин контролировал 52,5% капитала кредитной организации.