ФСБ хочет внедрить российские шифры в eSim новых iPhone
ФСБ изучит возможность применения в электронных
ФСБ изучит возможность применения в электронных
Телекоммуникационное оборудование, передающее сигнал сотовой связи, должно работать на российских алгоритмах криптографии, уверены в ФСБ. Тестирование такого оборудования уже началось, сообщил Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева. Институт — единственный в России разработчик готового технологического решения по требованиям ведомств.
Внедрение отечественной криптографии в средства связи и электронные
С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей 2G, 3G и 4G будут осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ. Министерство также подготовило проект, обязывающий применять российскую криптографию в электронных
По словам Князева, для применения российских криптографических алгоритмов в eSim производители чипов должны будут отправлять их компаниям, которые занимаются внедрением отечественного шифрования.
Затем чипы можно будет отправлять производителям устройств для интеграции в гаджеты.
Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» опасаются роста конкуренции и сокращения своей выручки после разрешения использовать eSim. Кроме того, своих виртуальных мобильных операторов смогут запустить зарубежные вендоры, например, Apple и Google. Тогда они смогут предлагать услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных.
eSIM используются в последних продуктах компаний Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической