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17:42 (мск), источник: Inc.Russia

ФСБ хочет внедрить российские шифры в eSim новых iPhone

ФСБ изучит возможность применения в электронных сим-картах отечественного шифрования. Технология используется в продукции Apple и Samsung. eSim — это модули, заменяющие обычные сим-карты. Их распространение изменит телекоммуникационный рынок, считают эксперты.

Телекоммуникационное оборудование, передающее сигнал сотовой связи, должно работать на российских алгоритмах криптографии, уверены в ФСБ. Тестирование такого оборудования уже началось, сообщил Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева. Институт — единственный в России разработчик готового технологического решения по требованиям ведомств.

Внедрение отечественной криптографии в средства связи и электронные сим-карты позволит повысить безопасность российских сетей, считают эксперты. Сейчас ключами к криптографическим алгоритмам владеют зарубежные компании, которые «могут контролировать сети», говорит гендиректор института.

Новость
«Большая тройка» и ФСБ выступили против технологии eSim

С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей 2G, 3G и 4G будут осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ. Министерство также подготовило проект, обязывающий применять российскую криптографию в электронных сим-картах, но документ пока не утвержден.

По словам Князева, для применения российских криптографических алгоритмов в eSim производители чипов должны будут отправлять их компаниям, которые занимаются внедрением отечественного шифрования.

Затем чипы можно будет отправлять производителям устройств для интеграции в гаджеты.

Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» опасаются роста конкуренции и сокращения своей выручки после разрешения использовать eSim. Кроме того, своих виртуальных мобильных операторов смогут запустить зарубежные вендоры, например, Apple и Google. Тогда они смогут предлагать услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных.

eSIM используются в последних продуктах компаний Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты. Микросхема интегрируется в устройство еще на этапе производства. Это может быть смартфон, планшет, «умные» часы и т. д. Легально использовать eSim в России можно уже сейчас, однако в законодательстве это пока никак не закреплено.

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